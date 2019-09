El CEU abre el curso con 1.400 alumnos y un 5% más de matriculaciones

La actividad ha vuelto a la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche. La institución académica ya ha arrancado las clases del nuevo curso 2019/20, un año que se presenta con 1.400 estudiantes y una estimación de subida de matriculados del 5%, en un plazo que permanecerá abierto hasta principios del próximo mes de octubre. Hasta la fecha son 300 alumnos nuevos los que tiene el CEU, de los cuales, cerca de un 25%, 70, son extranjeros, en su mayoría procedentes de Francia, ya que la universidad cuenta con un gran tirón entre los jóvenes galos que quieren cursar estudios de Fisioterapia. Pero entre los nuevos matriculados también se pueden encontrar italianos o argelinos.

De momento el CEU está celebrando unas jornadas de bienvenida, que tienen el objetivo de «conseguir una eficaz y pronta adaptación a la nueva etapa educativa», en palabras de su vicerrector en el campus de Elche, Enrique Centeno. Los estudiantes tienen de esta forma la posibilidad de conocer de primera mano diferentes aspectos específicos de las asignaturas que tendrán a lo largo de su carrera universitaria, así como la oferta cultural y lúdica que ofrece la universidad ilicitana.

Integración



«Estas jornadas tienen la prioridad de facilitar la integración de los alumnos de primer curso, que son jóvenes y no queremos que tengan una experiencia brusca en su salto al mundo universitario», explican desde el CEU. El hecho de que esta institución académica no tenga una convocatoria extraordinaria de septiembre, como ocurre en la Universidad Miguel Hernández, por ejemplo, permite que las clases arranquen a principios de mes y no a finales de septiembre. Esto también ayuda a que los alumnos de determinados estudios que demandan prácticas, como los relacionados con la educación o la salud, puedan iniciar antes sus periodos de prueba.

Los estudiantes matriculados en el primer curso de los grados compaginan estos días las clases con la iniciativa que ha diseñado el CEU para facilitar su incorporación a la vida universitaria, entre cuyas novedades destaca este año el protocolo de tolerancia 0 contra el acoso. También se ofrecen recursos para generar hábitos de vida saludables y formación especializada sobre la digitalización que realiza el CEU.