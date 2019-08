Santa Pola da la bienvenida a sus días grandes

Con el pregón que ofrecerá esta noche el ex alcalde Pascual Orts a los vecinos de Santa Pola, se darán por inauguradas, oficialmente, las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2019 del municipio pesquero. Unas fiestas para las que el Ayuntamiento ha destinado 200 mil euros.



En cuanto al programa, mañana será el turno del desembarco del bando moro en la Playa de Levante. Una cita histórica imprescindible donde las tropas de la media luna tomarán tierra con un espectáculo de pólvora y arcabucería ensordecedor.



Por la tarde tendrá lugar la toma del Castillo, otro momento clave de los festejos santapoleros. Allí, el embajador moro solicitará la rendición del bando cristiano y la entrega de la fortaleza. Como los de la cruz no estarán dispuestos, se llevará a cabo una batalla de pólvora en la que saldrán victoriosas las tropas moras.



Pero los cristianos no se rendirán tan fácilmente. El día 2 volverán al Castillo y allí escenficarán la reconquista con una espectacular demostración de disparo de arcabuces. Tras la simulación, los cristianos retomarán el poder.



A continuación, y hasta el 8 de septiembre, la localidad vivirá unos días dedicados a la Virgen de Loreto con desfiles, fuegos artificiales, ofrenda floral a la patrona, pasacalles, juegos infantiles, competiciones deportivas, cohetás, y mucho más.



Durante los tres primeros días, el programa de las Fiestas de Santa Pola estará dedicado a los diferentes actos de Moros y Cristianos, mientras que a partir del 4 de septiembre el epicentro serán los juegos populares y las actividades de ocio y deportivas. Por último, el 7 y 8 de septiembre, las Fiestas se cerrarán con diferentes actos religiosos dedicados a la Virgen de Loreto.





EL PROGRAMA

Puedes consultar el programa completo de Fiestas en la página www.santapola.es/fiestas

sábado 31 de Agosto

22.30 h. Pregón Oficial de Fiestas 2019 a cargo de Don Pascual T. Orts Antón. Lugar: Plaza de la Glorieta. Después, inauguración de las Barracas de Fiestas.



domingo 1 de Septiembre

10.00 h. Desembarco Moro en la Playa de Levante con disparo de arcabucería.

12.00 h. Pasacalles Musical a cargo de la Asociación Festero Cultural de Moros y Cristianos y la Banda Unió Musical de Santa Pola y la Colla el Freu.

13.30 h. Mascletá en la Explanada del Castillo.

19.00 h. Entrada de Cargos Festeros de Moros y Cristianos, dirigiéndose los Moros a la

Calle Muelle y los Cristianos a la fortaleza del Castillo.

22.30 h. Pasacalles, visita calles engalanadas e inauguración de kábilas, cuartelillos y barracas.



lunes 2 de Septiembre

19.00 h. Entrada de Cargos Festeros de Moros y Cristianos, dirigiéndose los moros al Castillo fortaleza y los cristianos por la calle Elche hasta la calle Muelle.

22.30 h. Fiesta de kábilas, cuartelillos y barracas.

martes 3 de Septiembre

19.30 h. Desfile de las bandas de música participantes en la Entrada de Moros y Cristianos.

21.00 h. Entrada de moros y cristianos.

miércoles 4 de Septiembre

12.00 h. Pasacalles musical a cargo de la Unió de Festers y Banda Unió Musical con cabezudos.

17.30 h. Carrera de cintas y juegos infantiles en la C/ Muelle. Inscripciones media hora antes de la carrera.

19.30 h. Mascletà Infantil (caramelos) en la explanada exterior del Castillo.



jueves 5 de Septiembre

13:30 h. Baño de cerveza en la zona Portuaria.

18.00 h. Carrera Infantil en honor a la Virgen de Loreto. Inscripciones media hora antes de la carrera en la línea de salida.

21.00 h. Homenaje «Toda una vida juntos» con la actuación de la Coral Villa de Santa Pola.

23.00 h. Corre Focs y verbena en la Plaza del Mercado.

viernes 6 de Septiembre

20.30 h. Desfile multicolor de carrozas y comparsas a cargo de la Unió de Festers.

1.00 h. Castillo de Fuegos Articiales en el espigón de la Playa de Levante.

sábado 7 de Septiembre

20.00 h. Ofrenda Floral a Nuestra Patrona la Virgen de Loreto.

1.30 h. Espectáculo Pirotécnico en la explanada exterior del Castillo.

domingo 8 de Septiembre

9.00 h. Solemne Misa.

13.30 h. «Potente Mascletà».

13.30 h. Solemne Procesión de Nuestra Patrona.

1.00 h. Gran Castillo de Fuegos Articiales y disparo de una potente bomba final.