Joaquim Serrano: «En el momento actual, la historia de los moriscos ayuda a revisar nuestra herencia»

El escritor explica en esta obra la influencia que tenía la comunidad morisca en el territorio ilicitano y su peso cultural, social y económico, en un análisis que abarca todo el siglo XVI.

¿Qué puede contar sobre el libro Una convivencia truncada?

El libro trata de describir cómo era la convivencia cotidiana entre las dos grandes comunidades culturales de Elche en los siglos XVI y XVII, la cristiana y la islámica, teniendo en cuenta que nuestra ciudad no era un caso excepcional, ya que a lo largo del antiguo Reino de València, muchas comarcas tenían también un componente cultural diverso, con comunidades de cristianos y musulmanes que coexistían desde los tiempos de las conquistas medievales, a las que tendríamos que añadir, si fuéramos dos siglos atrás, la comunidad judía, expulsada a finales del siglo XIV. En momentos como los que vivimos, la historia de los moriscos puede ayudar a revisar nuestra herencia social y cultural.

¿Por qué habla de convivencia truncada al referirse a los moriscos de Elche?

En el libro se mantiene, y demuestra, que las relaciones básicas entre los miembros de las comunidades eran pacíficas. Esto no quiere decir que en Elche reinaba una paz que excluía el conflicto. La convivencia entre todos ellos la incluye, pero no tenía que ser siempre de raíz religiosa ni solucionarse siempre a través de la violencia étnica. La convivencia no era, o no era solo, el resultado de voluntarismos prácticos, sino de actitudes que llegaron a superar las diferencias culturales de origen hasta conseguir un «nosotros» nuevo.

¿Cómo fue la vida de la población musulmana que vivió en Elche hace 400 años?

La vida musulmana estaba circunscrita a los trabajos agrícolas, mercantiles e industriales, como la de la población cristiana. Eran prósperas comunidades de agricultores y mercaderes, fabricantes de aceite y jabón, entre otras actividades, que vivían internamente su cultura y necesitaban un entorno de avenencia para llevarla a cabo, como los cristianos, con los cuales tenían todo tipo de tratos. Juntos construyeron una república de la que se sentían orgullosos, una patria común de gran influencia en la Governació d'Oriola, las comarcas meridionales valencianas.

Y la convivencia entre los descendientes de los musulmanes y los cristianos, ¿cómo fue?

La comunidad islámica fue deportada en 1609, como en el resto del reino y de la monarquía española. La convivencia no revestía especiales problemas antes de la deportación. Hay pleitos por límites entre propiedades, por el no cumplimiento de las normas sobre la entrada del ganado a las parcelas cultivadas, sobre la jurisdicción de justicia en el arrabal islámico? Cosas habituales en cualquier población, cristiana o musulmana, de la época. Lo que sí que ocurrió fue la aparición de un doble discurso, especialmente a partir del momento en que se les impuso el bautismo en 1526 y tuvo lugar el Concilio de Trento.

¿Qué discursos eran?

Uno oficial, de raíz política, que sospechaba de las intenciones de los moriscos, a los que se consideraba cómplices de los enemigos del rey, dispuestos en cualquier momento a sublevarse, y otro cotidiano o popular, que los concebía como diferentes, pero no como sospechosos y menos como enemigos.

¿Por qué asegura que la definición de moriscos actual es parcialmente errónea?

El uso exclusivo y cerrado del término morisco es erróneo, o parcialmente erróneo, porque implica un punto de vista despectivo sobre todos ellos, sobre el conjunto de los cerca de dos mil vecinos que tenían tal condición, de los seis mil que tenía Elche en esta época, es decir, una tercera parte de la población. Por eso necesita una explicación para hacerles justicia. La palabra morisco no distingue situaciones y los categoriza sin ponderación como cristianos sospechosos.