Mónica Carrillo "ficha" por La casa de papel y se llamará Elche

¿Participará Mónica Carrillo en la cuarta temporada de La casa de papel? La periodista ilicitana se ha postulado para formar parte de la exitosa ficción española, que ha cosechado un gran éxito en las pantallas de medio mundo. A través de un original mensaje en sus redes sociales la comunicadora de Antena 3 bromea con la opción de fichar por La casa de papel, donde sería conocida con el nombre de Elche. "Yo creo que La casa de papel necesita a Elche. ¿Qué opináis? Enhorabuena por los éxitos", ha escrito Mónica Carrillo en su cuenta de Twitter. Cabe recordar que los protagonistas de la serie, a los que dan vida actores como Úrsula Corberó, Alba Flores o Jaume Lorente, son conocidos por los nombres de algunas de las principales ciudades del mundo: Tokio, Lisboa, Moscú, Berlín, Denver, Estocolmo, Helsinki...

Los usuarios de las redes sociales han acogido de buen grado la propuesta en forma de broma de la ilicitana y han respondido con una gran cantidad de mensajes, en los que se pueden leer comentarios muy ingeniosos. "Yo no e visto ninguna temporada pero si incorporan a Elche, me lo pensaría", "Huerto del Cura, Palacio de Altamira, centro de congresos, Puente del Rey... Elche tiene escenarios", "Has nacido para delinquir", "Te llevarías la palma", "Pues a ver cómo pones cara de mala. Me cuesta imaginarla" o "No digo yo que no, pero eclipsarías al resto", son algunas de las respuestas que ha recibido la periodista a su propuesta de aparecer en la serie.

Avalada por su trayectoria en televisión, y también por su exitosa incursión en el mundo de la literatura, Mónica Carrillo es uno de los rostros populares más querido en Elche. Prueba de ello es que en las fiestas del pasado 2017 fue elegida pregonera para ofrecer el 7 de agosto desde el balcón de la Plaça de Baix el discurso con el que se inauguraron los días grandes de la ciudad ilicitana. Ahora esta por ver si sería capaz de trasladar su éxito al mundo de la interpretación, en el que podría ser su próximo gran reto.

Por su parte, La casa de papel es una de las series de televisión españolas que más ha triunfado en los últimos tiempos, sobre todo desde que sus derechos fueron adquiridos por la plataforma Netflix, lo que permitió que la ficción llegara a los hogares de los cinco continentes. El estreno de su tercera temporada ha sido recibido como todo un acontecimiento mediático este año y en la próxima entrega de la serie se podría sumar Elche a través de Mónica Carrillo.