IFA cerrará el año con la celebración de once ferias

Desde Firamarco hasta Exponadal, la Institución Ferial Alicantina (IFA) despedirá 2019 con la celebración de once ferias en el último cuatrimestre del año. Las primeras citas llegarán entre los días 27 y 29 de septiembre, con un triple evento que contará con Firamarco, Firahogar y Kids & Co. La feria de materiales de construcción, reforma y rehabilitación vendrá acompañada por Energy, salón del ahorro energético, y, por primera vez, Edifica, feria de los edificios de consumo casi nulo. Por su parte, Firahogar y Kids & Co reunirán una amplia oferta en torno al mobiliario del hogar y los productos y servicios de la puericultura.

La siguiente cita en el calendario será una de las más esperadas todos los años, Futurmoda, el salón internacional de la piel, los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería, que se celebrará los días 16 y 17 de octubre. Poco después, los días 26 y 27 del mismo mes, tendrá lugar Video Game Cómic, que acogerá las distintas formas de entretenimiento y arte de la cultura moderna basándose en tres pilares fundamentales: los videojuegos, los cómics y los juegos de estrategia.

Un mes clave



Noviembre tendrá mucha importancia para IFA, ya que se celebrarán algunas de las citas más importantes del año. La feria nacional de las fiestas populares, Expofiesta, y el salón de bodas y comuniones Firanovios coincidirán entre el 8 y el 10 de noviembre. Firauto, Expocar y Sobre2ruedas, el salón del automóvil nuevo y de ocasión y de la motocicleta, llegará entre el 22 y el 24 de noviembre. Y Expomascotas, salón del perro y demás animales de compañía, se celebrará entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. El punto final al cuatrimestre lo pondrá, como viene siendo habitual los últimos años, Exponadal, gran exposición de ocio infantil y juvenil.

Al margen de las celebraciones de las ferias, IFA apuesta cada vez más por compaginarlas con otro tipo de eventos para los que emplea los pabellones feriales, en las citas de mayor convocatoria, con la denominada zona IFAmeet, que cuenta con salas y espacios versátiles. En este contexto, el próximo 26 de septiembre, la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la provincia de Alicante, Jovempa, celebrará en el recinto ferial la gala de los premios Jovempa al talento empresarial joven.

También en septiembre la empresa Ecommaster organizará la entrega de los premios Hackaton de tiendas online de España. Esta competición será una especie de contrarreloj en la que profesionales y amantes del comercio electrónico se medirán por desarrollar el mejor modelo de negocio de todos los participantes.