Verano entre maleza y hojas caídas

Los residentes en la zona temen que se produzca un incendio por la falta de poda.

Los residentes en las urbanizaciones de los paseos de Burgos y Algeciras de Arenales del Sol no dan crédito a la situación que están viviendo este verano. Los vecinos lamentan que los operarios de limpieza no hayan pasado por la zona ni en julio ni en agosto, lo que hace que la suciedad se acumule en las calles al mismo tiempo que la maleza crece sin control. Desde las comunidades vecinales han trasladado sus quejas al Ayuntamiento, a través del teléfono de la OMAC, del número de WhatsApp que aparece en los contenedores y del correo electrónico, sin haber recibido una contestación al respecto. Este diario también ha consultado a la Concejalía de Limpieza por esta cuestión, sin haber recibido tampoco respuesta.

Desde urbanizaciones como Balcón de Arenales, San Antonio o Infinity View expresan su malestar por esta situación y no encuentran explicación a la falta de limpieza en plena temporada alta de verano. «En mi urbanización hay 314 viviendas, con unas mil personas pasando los meses de julio y agosto. Más los residentes en el resto de las urbanizaciones de la zona. Y estamos muy cansados ya de los malos olores y la suciedad. Cuando nos quejamos, siempre nos dan largas», lamenta uno de los residentes en la zona, Jesús Jiménez.

Un simple paseo por estas calles es suficiente para ver el suelo repleto de hojas que caen de los árboles y la maleza creciendo a sus anchas. A los matorrales no se les ha pasado la poda desde hace meses y las ramas se meten en escaleras y rampas de acceso. «Más que nada es una cuestión de mantenimiento, nos gustaría algo más de presencia de los operarios de limpieza. Estoy aquí desde el 8 de julio y no los hemos visto pasar ni un solo día», añade el propio vecino afectado.

Riesgos



Otro de los temores que tienen los veraneantes de esta zona de Arenales es que se produzca un posible incendio por la acumulación de matorrales. Por la altura que alcanzan los arbustos y las matas, estiman que la última vez que se podaron fue en primavera. Los residentes no comprenden el motivo de este supuesto abandono cuando los camiones y el resto de la maquinaria de limpieza sí que está muy presente en el resto de los enclaves del litoral ilicitano.

La problemática que viven no es nueva, según aseguran, ya que se repite en los últimos veranos. «Todos los años tenemos que llamar para que nos hagan caso. Al final, mandan a los efectivos de limpieza un solo día, para callarnos la boca, y luego no vuelve a haber rastro de ellos», apunta Jiménez. En los pasados veranos, según el testimonio de otros vecinos, la falta de limpieza se achacaba a que había urbanizaciones que estaban en construcción pero ya han terminado casi todas las obras y, las pocas que se mantienen, paran en julio y agosto. Los residentes en la zona no se resignan ante este problema y seguirán trasladando sus quejas el Ayuntamiento.