Prohíben a un chiringuito de Arenales la música en directo por denuncias vecinales

Uno de los chiringuitos más frecuentados de Arenales del Sol se queda sin música en directo desde que este pasado fin de semana la Policía Local instase al gerente del establecimiento a cancelar las actuaciones previstas por incumplir el pliego de condiciones de explotación de los servicios de temporada en las playas. Esta es la explicación que le dieron al empresario de «Same Same bar different», que no recibió previamente ninguna notificación oficial, según asegura, si no sólo un aviso de los agentes en el lugar, porque al parecer estaba incumpliendo las condiciones del contrato en cuanto a amenización musical. El empresario, por su parte, insiste que tiene contacto continuo con Visitelche y reseña que el ente conoce el tipo de actividades que se realizan en este quiosco, donde desde hace cuatro años se vienen organizando actuaciones en vivo de diferentes grupos de la comarca.

Es por ello que el empresario no entiende por qué a tan sólo unas semanas de acabar la temporada estival ha recibido este aviso. Desde el Ayuntamiento explican que el origen de la advertencia parte de varias denuncias presentadas por un abogado en representación de una comunidad de propietarios de una manzana de San Bartolomé de Tirajana. En su escrito el abogado exige que se cumplan las condiciones marcadas en los pliegos que rigen la concesión en cuanto a amenización musical, «así como de la prohibición expresa de realizar actuaciones en directo», según transmiten fuentes municipales.

Autorización de Costas

A pesar de las alegaciones de esta comunidad de propietarios, el pliego no excluye rotundamente la música, ya que del documento técnico se desprende que «las actuaciones en directo quedarán sometidas a la preceptiva autorización del Servicio Provincial de Costas e informe de Visitelche».

Así las cosas, desde el establecimiento explican que nunca les ha llegado ninguna queja vecinal y que durante este tiempo la Administración conocía el tipo de actividad y nunca les han puesto trabas. Es por ello por lo que mañana esperan reunirse con los técnicos de Visitelche para que les den una explicación a esta paralización repentina. Desde este establecimiento explican que la situación les ha venido sobrevenida, ya que tenían prevista una actuación estelar con la que esperaban reunir a un millar de personas.

Polémica

La cancelación de las actuaciones en el chiringuito ha abierto el debate en las redes sociales, donde una gran parte de usuarios ha apoyado al chiringuito y la labor que realizan con actuaciones de músicos locales para dinamizar culturalmente la playa, ya que algunos internautas de la zona explican que es del poco ocio que tienen en la pedanía durante la temporada estival.