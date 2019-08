El CSIF carga contra la edil de Hacienda por culpar a policías del retraso del presupuesto

El sindicato CSIF del Ayuntamiento de Elche salió ayer en defensa de los agentes de la Policía Local de Elche tras las declaraciones realizadas el jueves por la edil de Hacienda, Patricia Macià, en una rueda de prensa en la que anunció que el presupuesto de 2019 se retrasaba hasta noviembre -aunque estaba previsto para septiembre- debido a las alegaciones presentadas por cinco agentes para reclamar el plus de 148 euros que le corresponden al pertenecer al «turno cero».

Estos agentes son aquellos que no tienen un horario fijo y adaptan su jornada laborar a las necesidades del servicio, ya sea durante la mañana, la tarde o la noche. Según señalaron fuentes del sindicato, desde julio de 2017 existen ocho agentes adscritos a este turno cero, pertenecientes al Grupo de Apoyo de Operaciones y a la unidad de Urbanidad y Medio Ambiente, que no cobran este plus. Por tanto, reclaman no solo que se les aplique, sino que se le abonen los retrasos acumulados desde entonces. Una cuantía, por otra parte, que «no supondría un gran impacto económico para las arcas públicas», señalan desde el sindicato. Por tanto, instaron al equipo de gobierno a que haga «un poco de autocrítica, ya que si no hubieran ignorado las numerosas reclamaciones y peticiones de dichos agentes y los sindicatos sobre el tema de la turnicidad no se habría llegado a este punto».

Para el sindicato, el hecho de que los culpe a ellos directamente está «totalmente fuera de lugar» pues «parecen obviar que llevamos todo 2019 con unos presupuestos prorrogados y no por culpa de estas alegaciones», señalaron en un escrito como respuesta a la concejala. El sindicato defendió las alegaciones presentadas por los agentes, ya que «los compañeros han actuado junto con la legalidad vigente, siendo el Ayuntamiento el menos indicado para mostrar sorpresa, ya que tanto esos compañeros como este sindicato llevamos desde julio de 2017 reclamando los impagos por la turnicidad que realizan».

Relevancia



Desde CSIF han señalado que durante estos dos años «han sido varios los servicios realizados por estas dotaciones los cuales han sido de especial relevancia. La última, sin ir más lejos, fue el detenido por una doble agresión con arma blanca durante las fiestas patronales, que se llevó a cabo por varios de estos agentes y otros profesionales de la Policía Local de Elche».

Por último recordaron la necesidad modificar la relación de puestos de trabajo para incluir a estos agentes en la categoría que le corresponde y que puedan cobrar los atrasos que demandan.