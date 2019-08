El CSIF carga contra la edil de Hacienda por culpar a cinco agentes del retraso del presupuesto

El sindicato CSIF ha critado esta mañana las declaraciones formuladas ayer por la edil de Hacienda, Patricia Macià, quien anunció que el presupuesto de 2019 se retrasaba hasta noviembre debido a las alegaciones presentadas por cinco agentes de la Policía Local de Elche para reclamar el plus que le corresponden al pertenecer al "turno 0". Es decir, que no tienen un horario fijo y adaptan su jornada a las necesidades del servicio. Por tanto, han instado al equipo de gobierno a que haga "un poco de autocrítica ya que si no hubieran ignorado las numerosas reclamaciones y peticiones de dichos agentes y los sindicatos sobre el tema de la turnicidad no se habría llegado a este punto".

Para el sindicato, el hecho de que los culpe a ellos directamente está "totalmente fuera de lugar" pues "parecen obviar que llevamos todo 2019 con unos presupuestos prorrogados y no por culpa de estas alegaciones", han señalado en un escrito de respuesta a la concejala. El sindicato ha defendido las alegaciones presentadas por los agentes, ya que "los compañeros han actuado junto con la legalidad vigente, siendo el Ayuntamiento el menos indicado para mostrar sorpresa, ya que tanto esos compañeros como este sindicato llevamos desde julio de 2017 reclamando los impagos por la turnicidad que realizan".

Este complemento, según han manifestado desde el sindicato, asciende a unos 150 euros al mes, por lo que no supone un gran impacto para las arcas municipales. Desde CSIF han señalado que durante estos dos años "han sido varios los servicios realizados por estas dotaciones los cuales han sido de especial relevancia. La última, sin ir más lejos, fue el detenido por una doble agresión con arma blanca durante las fiestas patronales, que se llevó a cabo por varios de estos agentes y otros profesionales de la Policía Local de Elche".



Presupuesto 2019

Costó mucho que se aprobaran los presupuestos de Elche para este 2019. Hubo que esperar siete meses, al pleno celebrado el pasado 29 de julio. Y los problemas con las cuentas municipales ilicitanas parece que no tienen fin. El nuevo contratiempo ha surgido con la alegación presentada antes de que se cerrara el plazo, este miércoles, por parte de cinco funcionarios de la Policía Local, en la que señalan que en el presupuesto se ha omitido una partida de personal con dotación económica al turno cero de su cuerpo policial. La alegación se tendrá que estudiar en el próximo pleno, que no se celebrará hasta el 30 de septiembre, por lo que las cuentas no quedarán aprobadas definitivamente hasta octubre, con todos los problemas que ello conlleva.

Una de las principales consecuencias negativas será la del retraso de las ayudas al IBI, cuya campaña de pago finaliza el 4 de octubre. Si no hubiera habido alegaciones, el presupuesto entraría en vigor la próxima semana y las ayudas se empezarían a pagar en octubre. Ahora, con el nuevo escenario que se ha planteado, los ilicitanos no comenzarán a recibir estas bonificaciones hasta, por lo menos, noviembre. El retraso en las ayudas al IBI no será el único problema que generará la alegación presentada a los presupuestos, ya que también afectará, por ejemplo, a las obras públicas que tengan asignación presupuestaria o a otras partidas de servicios extraordinarios que también se verán condicionados por el retraso.

Los problemas con las ayudas al IBI no son nuevos en Elche. Estas subvenciones, que en 2018 recibieron más de 6.000 familias ilicitanas, no se desbloquearon hasta noviembre por el fuerte choque que se produjo entre el entonces tripartito formado por PSOE, Compromís y Partido de Elche y la oposición. La modificación presupuestaria que presentó el equipo de gobierno para subir las ayudas al IBI, que estaba ligada a una subida en otros departamentos municipales, como Cultura, Fiestas y Alcaldía, fue el origen de la polémica que retrasó las subvenciones sociales.