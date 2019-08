Las ayudas al IBI se retrasarán hasta noviembre por la alegación presentada al presupuesto

Costó mucho que se aprobaran los presupuestos de Elche para este 2019. Hubo que esperar siete meses, al pleno celebrado el pasado 29 de julio. Y los problemas con las cuentas municipales ilicitanas parece que no tienen fin. El nuevo contratiempo ha surgido con la alegación presentada antes de que se cerrara el plazo, este miércoles, por parte de cinco funcionarios de la Policía Local, en la que señalan que en el presupuesto se ha omitido una partida de personal con dotación económica al turno cero de su cuerpo policial. La alegación se tendrá que estudiar en el próximo pleno, que no se celebrará hasta el 30 de septiembre, por lo que las cuentas no quedarán aprobadas definitivamente hasta octubre, con todos los problemas que ello conlleva.

Una de las principales consecuencias negativas será la del retraso de las ayudas al IBI, cuya campaña de pago finaliza el 4 de octubre. Si no hubiera habido alegaciones, el presupuesto entraría en vigor la próxima semana y las ayudas se empezarían a pagar en octubre. Ahora, con el nuevo escenario que se ha planteado, los ilicitanos no comenzarán a recibir estas bonificaciones hasta, por lo menos, noviembre. El retraso en las ayudas al IBI no será el único problema que generará la alegación presentada a los presupuestos, ya que también afectará, por ejemplo, a las obras públicas que tengan asignación presupuestaria o a otras partidas de servicios extraordinarios que también se verán condicionados por el retraso.

Los problemas con las ayudas al IBI no son nuevos en Elche. Estas subvenciones, que en 2018 recibieron más de 6.000 familias ilicitanas, no se desbloquearon hasta noviembre por el fuerte choque que se produjo entre el entonces tripartito formado por PSOE, Compromís y Partido de Elche y la oposición. La modificación presupuestaria que presentó el equipo de gobierno para subir las ayudas al IBI, que estaba ligada a una subida en otros departamentos municipales, como Cultura, Fiestas y Alcaldía, fue el origen de la polémica que retrasó las subvenciones sociales.

Dotación económica



Antes de que finalizara el plazo de alegaciones, los cinco agentes presentaron un recurso en el que señalaban la omisión de una partida con dotación económica al conocido como turno cero de la Policía Local. En su petición, solicitan que se dote la partida presupuestaria para este ejercicio y los atrasos correspondientes a los últimos dos años. «En el presupuesto que se probó en julio no se indicó ninguna partida al turno cero de la Policía Local», aseguró ayer la responsable del área de Hacienda, una Patricia Macià que salió a la palestra para informar del contratiempo sufrido por las cuentas municipales.

Con todo, desde la concejalía no creen que la alegación prospere, ya que no cumple con los tres preceptos de la Ley de Regulaciones de las Haciendas Locales, que establece que solo se pueden presentar alegaciones contra el presupuesto por no ajustarse en su elaboración y aprobación de los trámites legales, por omitir crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local o por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos en relación con los gastos.

De siete a diez meses



Los presupuestos de este año ya tuvieron un retraso de siete meses, puesto que no fueron aprobados hasta el 29 de julio. Con la alegación presentada ahora, su ratificación no se producirá hasta el décimo mes del año. «Para entonces ya estaremos pensando en las cuentas de 2020», lamentó ayer Macià. La edil también expresó su pesar por el hecho de que el nuevo retraso se produzca por un asunto que, a su juicio, no está directamente relacionado con los presupuestos.

La aprobación de las cuentas de este año no llegó hasta la celebración del primer pleno del nuevo mandato, en el que el equipo de gobierno que forman PSOE y Compromís no se libró del rechazo de la oposición por no rebajar los impuestos.

Convocadas 18 nuevas plazas de personal funcionario



El Ayuntamiento de Elche ha convocado 18 nuevas plazas para personal funcionario. Estos puestos son para: seis técnicos de administración general, nueve plazas de técnico en Educación Infantil, dos plazas de auxiliar en instalaciones deportivas y una de auxiliar de bibliotecas. Las pruebas para estas plazas estarán formadas por cuestionarios, supuestos prácticos y una prueba de conocimientos de valenciano. Las partes son obligatorias y eliminatorias.