Cinco policías locales presentan una alegación a los presupuestos de Elche

Nuevo golpe a los presupuestos de Elche. Si este año las cuentas no se pudieron aprobar hasta el pleno que se celebró el pasado 29 de julio, con siete meses de retraso, ahora, dentro del periodo de alegaciones, que finalizó ayer, ha surgido un nuevo contratiempo, con la alegación que han firmada por cinco funcionarios de la Policía Local. En la alegación los firmantes señalan que se ha omitido una partida de personal con dotación económica al turno 0 de la Policía Local. Los cinco agentes piden que se dote la partida presupuestaria para este ejercicio y los atrasos correspondientes a los dos últimos años.

"En el presupuesto que se aprobó en julio no se indicó ninguna partida del turno 0 de la Policía Local", ha asegurado este mediodía la edil de Hacienda, Patricia Macià. Desde su concejalía se sostiene que la alegación no cumple los tres preceptos de la Ley de Regulaciones de las Haciendas Locales, que establece que solo se pueden presentar alegaciones contra el presupuesto por no ajustarse en su elaboración y aprobación a los trámites legales, por omitir crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local o por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos en relación con los gastos.

"La alegación tiene todos los visos de ser desestimada", sostiene Macià. Con todo, el recurso presentado será estudiado. Si no se hubiera presentado, el presupuesto de 2019 hubiera entrado en vigor la próxima semana, por lo que se podría haber empezado a ejecutar todas las partidas necesarias para reforzar a los proyectos que actualmente se están llevado a cabo. "Por culpa de la alegación, muchas de las partidas contempladas no entrarán en vigor hasta final de septiembre", añadió la edil, en referencia a que la alegación se tendrá que estudiar en el próximo pleno, que tendrá lugar el 30 de septiembre. De este modo, el presupuesto de 2019 no entrará en vigor de forma definitiva hasta octubre, con solo tres meses del año por delante. "Para entonces ya estaremos pensando en las cuentas de 2020", lamenta Macià.

La responsable de Hacienda también ha manifestado que no comprende que un presupuesto que ya de por sí nació con poca vida se tenga que prolongar otro mes más por una cuestión que no está directamente relaciones con las cuentas. A su juicio, la ciudadanía será la gran perjudicada por la alegación, con partidas de servicios extraordinarios que se tendrán que retrasar hasta octubre.