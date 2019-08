Elche "inventa" una nueva modalidad de ver la mascletà: sentados

El "We will rock you" de Queen daba pasó, a las 14 horas, a la última mascletà de estas fiestas de Elche 2019 en un gran ambiente festivo, a pesar de ser la última jornada grande de estos festejos.

La Gran Mascletà en honor a la Patrona, fuera ya de concurso, también ha encantado, como prácticamente todas las anteriores, al respetable, en una jornada donde el Sol ha vuelto a apretar pero que se ha podido soportar durante los algo más de cinco minutos que ha durado el espectáculo.

Entre otras curiosidades cabe señalar que las sillas dispuestas en la plaza del Congreso Eucarístico para la zarzuela de esta tarde han sido aprovechadas por los asistentes para ver o, al menos, escuchar desde este punto la mascletà de hoy.

Pirotecnia Turís, que ha lanzado hoy y también el pasado martes, se ha alzado finalmente con este undécimo concurso de mascletaes, por delante de Alpujarreña