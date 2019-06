La Universidad estudiará el impacto que ha tenido su implantación en Elche

La negociación con la Fundación CAM por el inmueble de la Glorieta se reanudará en breve.

Una de las primeras personas con las que quería reunirse el alcalde Carlos González era con el rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Juanjo Ruiz. Tras su toma de posesión del sábado, alcalde y rector se vieron las caras ayer en el Ayuntamiento, aunque la idea inicial era, incluso, mantener este encuentro el lunes, algo que no se pudo hacer por cuestiones de agenda. Había muchos asuntos que tratar, como lo demuestra el hecho de que la reunión se prolongó media hora más de lo previsto inicialmente, y eso que ambos, González y Ruiz, tenían prisa porque iban a desplazarse a Alicante para estar presentes en el acto institucional del traspaso de cartera a la nueva consellera de Innovación y Universidades, la ilicitana Carolina Pascual.

Una vez celebrada la reunión, alcalde y rector expusieron los principales puntos de acuerdo. González señaló sin tapujos a la UMH como el mejor aliado para construir el «Elche del futuro». Al margen de esta declaración de intenciones, algunos de los temas más candentes en la relación entre ambas instituciones salieron a la palestra, como son la puesta en marcha de la Residencia UMH, en el edificio municipal de Altabix, la reapertura de las negociaciones con la Fundación Caja Mediterráneo para convertir el edificio de la Glorieta en la sede universitaria en el centro de la ciudad o la implantación de la institución académicas en el Elche Campus Tecnológico.

En la reunión, en la que estuvieron presentes los vicerrectores María José López y José Juan López Espín, también se acordó la creación de una comisión de coordinación de actividades socioculturales, -«Queremos llevar a nuestros estudiantes de fiesta a la ciudad y que las personas mayores de Elche puedan hacer uso de nuestras instalaciones en el campus»-, dijo Ruiz, y el encargo de un estudio del impacto socioeconómico y de influencia que ha tenido la UMH en Elche durante sus poco más de dos décadas de actividad.

El rector de la UMH aseguró que la propuesta de realizar este estudio parte de la vicerrectora López, responsable del área de Transferencia e Intercambio de Conocimiento. «Trabajaremos con el futuro concejal que se encargue de la Universidad para conocer cuál es nuestro impacto real. Los observatorios del Ayuntamiento nos pueden ayudar mucho para conocer los indicadores», expuso la vicerrectora, que define al estudio como un «diagnostico» que permitirá posteriormente mejorar en aquellos campos en los que se considere que existe un mayor déficit.

Al respecto de este estudio, el alcalde quiso añadir: «La UMH ha posibilitado una transformación física de la ciudad, nos ha cambiado. Solo hay que pensar cómo éramos hace 22 años, cuando se puso la primera piedra, y el extraordinario campus que tenemos ahora». Más allá de esta parte física a la que hizo referencia González, el objetivo es conocer ahora el impacto cuantitativo y cualitativo que han supuesto las dos décadas de existencia universitaria.

Tanto alcalde como rector visibilizaron que salieron contentos de la reunión. «Ha sido un encuentro interesante, productivo y fructífero», concluyó González.

El Centro de Idiomas universitario inicia una colaboración pionera

La escuela firma un acuerdo de cooperación con academias ilicitanas para potenciar el aprendizaje de inglés

Como el propio rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Juanjo Ruiz, reconoció ayer, la colaboración entre la institución académica y el Ayuntamiento no se quiere que se quede en una mera declaración de intenciones, sino que se pretende que sea algo tangible, de lo que puedan beneficiarse los ilicitanos en su día a día. Prueba de ello, y como un primer paso, es el anuncio que lanzó ayer la UMH antes de la reunión que se mantuvo en el Ayuntamiento con el alcalde, Carlos González. La institución académica hizo pública la colaboración pionera que a partir de ahora va a mantener su Centro de Idiomas con siete academias de la ciudad y las pedanías, con el objetivo de facilitar a la sociedad el acceso a la formación lingüística. Los centros con los que se ha llegado a un acuerdo son: Escuela de Idiomas Ester Martínez; Escuela de Idiomas Ministry of Languages; English World; St. Andrew's School of English; Top School; La Hoya Languages y Eiffel Idiomas.

Mediante este acuerdo que se ha alcanzado se pondrán en marcha diferentes acciones y actividades con las que se busca favorecer la formación lingüística, tanto de los propios miembros que integran la comunidad universitaria como de la sociedad ilicitana en su conjunto. Como parte del convenio, también, el Centro de Idiomas de la UMH se ha comprometido con cada una de las siete academias a promocionar de forma recíproca sus servicios de carácter diferencial.

El acuerdo incluye la organización de distintas jornadas temáticas y la realización de clases magistrales de inglés especializado en diferentes sectores profesionales que puedan resultar de interés para el conjunto de la sociedad ilicitana. El acuerdo alcanzado entre el Centro de Idiomas y las siete academias de la ciudad y las pedanías pretende suponer un punto de inflexión para el futuro del tejido empresarial de Elche en materia de formación lingüística.

La nueva cooperación quiere favorecer el acceso al aprendizaje de idiomas por parte de los ciudadanos y ayudar a enriquecer el potencial de la sociedad ilicitana y su capacidad para mejorar su empleabilidad y movilidad internacional. La UMH busca una mayor visibilidad de las acciones que hace en beneficio de Elche. De momento, ha empezado por la formación lingüística pero próximamente se acometerán otras cuestiones que tendrán un carácter más social y cultural.