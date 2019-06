«No hay ningún control sobre la labor que realiza el estudiante en su puesto»

redacción

Carlos (nombre ficticio para preservar su identidad), trabaja en un laboratorio de una empresa en la que completa su formación en Biotecnología. Recibe una bolsa de ayuda al estudio de 350 euros, por tres horas al día. El problema para él radica en que «apenas hay control por parte de la Universidad sobre las labores que hacemos en nuestro puesto. Te pasan una encuesta al terminar, y poco más. Se supone que tenemos un profesor que es nuestro tutor de prácticas y que nos debería guiar en el proceso. Yo llevo aquí seis meses y ni siquiera he cruzado con él media palabra sobre mi trabajo en el laboratorio», lamenta.

Esto origina que, en muchas ocasiones, «se nos encarguen funciones que no están a nuestro alcance, que no conocemos todavía, o que no forman parte de nuestra materia formativa», señala. «No lo digo como una crítica, sino que esa comunicación entre la universidad y las empresas puede favorecer a todas las partes. Al estudiante, por supuesto, porque aprende contenido más enfocado a su labor, a la empresa porque tendrá becarios que saquen el trabajo con mayor rendimiento y a la universidad porque mejorará la imagen que tiene las empresas de la formación que se ofrece», añade. Lo que sí recomienda a todos los estudiantes es que «hagan prácticas, es donde se aprende realmente».