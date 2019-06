Cuenta atrás para reclamar o revisar el examen en la Escuela de Idiomas de Elche

Tan solo hay tres días para solicitar una nueva corrección de los ejercicios.

¿Has aprobado el examen de certificación en la Escuela Oficial de Idiomas de Elche o en algún otro centro de la Comunidad Valenciana? Enhorabuena si es que sí. Si es que no, si no has aprobado una o varias de las partes de las que constaba el examen, tu siguiente meta es seguramente septiembre.

Pero aún así hay una mínima posibilidad de evitar volver a examinarse. Y esta pasa por la revisión y/o la reclamación. No obstante, el margen de maniobra en estos casos es muy escaso. Y si no que se lo digan a los que se lo están planteando, porque muchos van a tener que hacer encaje de bolillos.

De hecho, el problema reside en primer lugar en que se ha fijado solo un único día posible para la revisión. Pero por si fuera poco además se concreta un horario muy específico, la mayoría de los casos de apenas una hora y media, por lo que si estás en el trabajo, en clase o enfermo, por citar algunos ejemplos, y no puedes acudir, pierdes esa oportunidad.

La revisión consiste en que el examinado podrá ver su examen, pero no implica cambio en la calificación, a no ser que se detecte un error en la suma de notas.

Por su parte, la reclamación consiste en la solicitud por escrito de una nueva corrección del examen o de parte del examen. El centro responderá por escrito a esa reclamación, según informan desde la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante.

Acudir directamente



«Los candidatos que deseen realizar la revisión de la prueba (idiomas: inglés - todos los niveles - y alemán - niveles A2 y B1) deberán solicitarlo a la Secretaría del centro por escrito, en un plazo de tres días hábiles a computar desde el día siguiente a la publicación de las listas provisionales. Para el resto de los idiomas no será necesario presentar la solicitud de revisión. Estos candidatos pueden acudir directamente al lugar de revisión de la prueba sin realizar ningún trámite», explican desde la página web de la EOI de Elche.

Pero la cosa no acaba aquí. De igual modo, si el estudiante de la EOI se está planteando reclamar, es decir, que se vuelva a corregir su examen de certificación del idioma y nivel correspondientes, tan solo tiene tres días para presentar esta solicitud ante Secretaría. Además, tampoco queda muy claro a priori en las webs si se ha de presentar un formulario del centro o se puede presentar una instancia hecha al vuelo en casa para solicitar dicha reclamación.

Esto, en cualquier caso, no surge por un capricho de las escuelas de idiomas o de otros centros de formación públicos, sino que la forma de poder revisar y reclamar sobre la prueba realizada viene dada por la propia Conselleria de Educación, que en su orden 32/2011 de 20 de diciembre reguló el derecho del alumnado a la objetividad en la evaluación, y se estableció el procedimiento de reclamación de calificaciones obtenidas y de las decisiones de promoción, de certificación o de obtención del título académico que corresponden.

Según esta orden de conselleria, las reclamaciones se deben presentar por escrito, dirigidas a la dirección del centro docente, o bien al órgano encargado de resolver la reclamación en cada caso, siguiendo el modelo que figura en la propia orden publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV) del 28 de diciembre de 2011.

En los centros públicos, la presentación de la reclamación puede efectuarse en la Secretaría del centro, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez presentada la reclamación, y debidamente fechada y sellada, ésta queda formalizada en la vía administrativa, considerándose iniciado el procedimiento administrativo correspondiente, en el que el plazo para resolver comenzará a computarse desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en la Secretaría del centro docente.

La misma orden deja claro por tanto que con independencia de la solicitud de aclaraciones y revisiones que se hubiera realizado, el plazo para la presentación de la reclamación escrita es de tres días hábiles a computar desde el día siguiente a la comunicación oficial de la calificación objeto de la reclamación, es decir, en teoría hasta mañana miércoles se puede presentar. Eso sí, justificando en todo momento el motivo de esa reclamación.

En Elche en este curso se han registrado 3.806 matrículas. El pasado ejercicio buscaron la certificación 2.280 personas. El centro cuenta con 48 docentes: 36 profesoras y 12 profesores.