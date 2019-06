¿Es Elche de verdad la ciudad top de España con más infieles?

Elche es, al parecer, la ciudad con más infieles de España, según un conocido portal de citas para infieles. De hecho, está considerado el portal líder mundial de citas para personas casadas y, en un ranking elaborado por la marca, los ilicitanos aparecen primeros y primeras en esta llamativa tabla. La ciudad es la primera localidad que más usuarios per cápita registra la plataforma.

Según datos de la compañía, el Levante y la zona norte son las regiones en las que más registros per cápita experimenta en su portal. Sin embargo, también es habitual que los isleños busquen tener una aventura extramatrimonial. Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca también aparecen en este ranking. A Coruña y Vitoria también se encuentran en el podio de este singular ránking.

"Murcia es una de las ciudades en las que más infieles hay en España. Así lo revela un reciente estudio que hemos elaborado en Ashley Madison, que también señala el norte y el Levante como las regiones en las el número de adúlteros per cápita es de los más altos", también comenta Víctor Hermosillo, responsable de la compañía para el mercado hispano.

El top 15 de las ciudades españolas más infieles es el que sigue:

Elche

Las Palmas de Gran Canaria

A Coruña

Vitoria

Palma de Mallorca

Murcia

Vigo

Alicante

Madrid

Barcelona

Zaragoza

Bilbao

Gijon

Sevilla

València



Pero ¿de verdad es Elche la ciudad con más personas infieles? Lo cierto es que son muy pocos los que se confiesan abiertamente ser infieles, y por el hecho de apuntarse o no a un portal, no significa que, automáticamente, en un determinado territorio haya más personas casadas o con noviazgos extensos que apuesten por una vida infiel. En cualquier caso, sí que es un indicador a tener en cuenta. Pero, en realidad ¿cuántas personas hay suscritas a este portal¿? ¿Cuántas hay casadas infieles que no son miembros de esta web? ¿Qué proporciones hay en comparación con distintas ciudades? Si supiéramos algunos de estos datos podríamos afinar mejor y asegurar con más certeza esa afirmación de que los ilicitanos son hoy por hoy los más infieles de España.

Así es el infiel español

Según datos del portal especializado, el 27% de los infieles españoles tiene estudios universitarios, tiene unos ingresos anuales de entre 37.000 € y 90.000 €, el 73% tiene hijos y el 41% afirma que ve a su amante al menos una vez a la semana.

Las infidelidades suelen comenzar entre 2 y 4 años después de contraer matrimonio y en torno a los 35 años en el caso de los hombres y los 37 cuando hablamos de mujeres. En cuanto al momento en el que aprovechan para buscar un affaire, los infieles españoles son más activos los jueves y los viernes en torno a las 11 de la noche.