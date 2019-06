El discurso y las promesas del alcalde de Elche tras su investidura

El socialista Carlos González ha sido investido esta mañana como alcalde de Elche pasado el mediodía y tras recibir el bastón de mando de la ciudad ha pronunciado un discurso con el que ha agradecido los apoyos recibidos en la cita con las urnas y el respaldo de Compromís, que le ha permitido proclamarse regidor con mayoría absoluta de los votos de la Corporación Municipal. En su intervención ha sido también protagonista el anuncio de los proyectos que quiere poner en marcha en el próximo mandato.

Así ha sido su discurso:

Señoras y señores; vecinos y vecinas, apreciados amigos y amigas, muy buenos días.

Hui vull que les meues primeres paraules siguen en valencià, com a mostra de respecte i d'estima a la nostra història, els nostres arrels i la nostra cultura.

Vull pronunciar-les en valencià per a reafirmar la nostra responsabilitat de treballar per a que seguisca viva. Per a mostrar-la com un element de cohesió, mai de confrontació.

I per a recordar que és el nostre patrimoni cultural més valuós, que és la llengua de la Festa i dels nostres avantpassats, i que és, desde fa segles, la llengua del poble ilicitá, la nostra llengua.

Muchas gracias a todos y todas por estar aquí en este histórico Salón de Plenos.

Gracias especialmente a quienes nos acompañan en los salones anexos, desde la calle y a quienes nos siguen desde sus domicilios.

La presencia y el interés de todos Uds. le otorga auténtico sentido y solemnidad esta simbólica sesión con la que arranca la décimo primera legislatura de la democracia municipal.

Debo comenzar con unas palabras de necesario y sincero agradecimiento.

Agradecimiento en primer lugar a todos los ilicitanos e ilicitanas, más de treinta y siete mil, que expresaron con su voto su confianza en las históricas siglas del PSOE y en mi persona, para continuar siendo el alcalde de nuestra ciudad.

Agradezco también el apoyo otorgado por los concejales y concejalas del PSOE y de Compromís para convertirme de nuevo en alcalde de Elche.

Les aseguro que devolveré el inmenso caudal de confianza otorgado, con trabajo, con honestidad, con seriedad y cumpliendo todos y cada uno de los compromisos contraídos.

Del mismo modo, quiero expresar mi más profundo respeto a los ilicitanos e ilicitanas que el pasado 26 de mayo acudieron a las urnas y apoyaron a otras formaciones políticas.

En una sociedad democrática el respeto hacia los que piensan y votan distinto es un valor esencial para garantizar la convivencia en armonía.

Respeto que hago extensivo también a la oposición, a toda la oposición sin excepción, pese a las distancias ideológicas.

Todos representan a una parte de la ciudadanía y, en consecuencia, tendrán mi respeto y el del gobierno, en el legítimo ejercicio de sus funciones de control.

No son palabras huecas. Son convicciones profundas que forman parte de nuestro compromiso con la Democracia y con los ciudadanos.

Miembros de la Corporación Municipal. Señoras y señores:

Quiero que sepan que me propongo seguir gobernando la ciudad con diálogo y con voluntad de consenso.

Buscando acuerdos, tendiendo puentes, pero con la firmeza de quien sabe que ha recibido el encargo de los ciudadanos de gobernar con autonomía, de tomar decisiones para mejorar la ciudad y para promover el progreso, la prosperidad y el bienestar.

Gobernaré, gobernaremos, con cercanía, con rectitud, con humildad, y desde luego, con honradez.

Escuchando a todos. Favoreciendo la transparencia. Propiciando la participación. Respetando a las minorías. Huyendo de la crispación. Rindiendo cuentas. Reconociendo errores. Pensando en el interés general.

Gobernaremos con eficacia. Resolviendo los problemas del día a día. Culminando los proyectos en marcha. Cumpliendo los compromisos contraídos. Afrontando los retos del futuro.

Gobernaremos desde los postulados de la socialdemocracia. No escondemos lo que somos ni hacemos juegos malabares con nuestra posición política. Somos socialdemócratas.

Ser socialdemócrata desde un gobierno local es hacer frente a la desigualdad y a la injusticia.

Es promover un crecimiento económico sostenible.

Es favorecer una distribución de la renta más equitativa.

Es luchar contra el cambio climático.

Es creer en la sanidad pública, universal y gratuita.

Es trabajar por una educación pública y de calidad, que favorezca la movilidad social y la igualdad de oportunidades.

Ser alcalde socialdemócrata es invertir en políticas que contribuyan a modernizar la ciudad, los barrios, sus pedanías, el lugar donde viven las personas.

Es trabajar por una ciudad comprometida con la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres; y donde la lucha contra la violencia de género, no se considere un asunto privado ni doméstico, sino como la manifestación más brutal de desigualdad, que exige la intervención decidida de los poderes públicos.

Es pensar también en los que no tienen nada, en las personas refugiadas, en el Tercer Mundo.

Y es también gobernar con valores como la igualdad, justicia social, libertad, el laicismo, y el ecologismo.

Señoras y señores. Miembros de la Corporación

Nuestro programa de gobierno supone seguir impulsando un conjunto de proyectos e iniciativas encaminados a convertir Elche en la mejor ciudad para vivir y trabajar.

Me propongo, nos proponemos, avanzar en la modernización de la ciudad favoreciendo una gran transformación urbana basada en el desarrollo sostenible, económico, ambiental y social.

Se quiera ver o no, ese es nuestro gran reto, pensar en que ciudad vamos a dejar a las generaciones futuras.

La candidatura a Capital Verde Europea es la herramienta que necesitamos para caminar hacia el objetivo de contribuir a frenar el cambio climático, y corregir los desequilibrios urbanos.

La Capitalidad Verde y el objetivo de la sostenibilidad, supone recorrer una década verde, que implicará un profundo cambio en nuestra forma de producir, en la movilidad, en los hábitos de consumo, en la edificación. Cuya consecuencia será el aumento de la calidad de vida, el progreso económico y la prosperidad de la mayoría social.

Una transformación urbana, que se sustenta sobre cuatro pilares básicos.

Primero. Promoviendo el impulso económico y del empleo.

Esta tiene que ser la legislatura del empleo.

Del empleo de calidad, estable y bien retribuido, que es la primera preocupación de los ciudadanos.

Y para que haya empleo hay que impulsar proyectos encaminados a favorecer el dinamismo económico de la ciudad, en todos los sectores: en la industria, en el comercio, en el turismo, en la construcción y, desde luego, en la agricultura.

Proyectos que promuevan la diversificación económica, la mejora de la competitividad, la inversión privada, la innovación, la captación de talento, la reindustrialización y el despegue del sector turístico.

Proyectos como:

-La ampliación del Parque Empresarial

-El Campus Tecnológico

-El Centro de Diseño y Moda del Calzado

-La Estrategia de Desarrollo de la Actividad Turística de Elche

-La construcción de vivienda pública en San Antón

-El Plan de Rehabilitación y Accesibilidad de Vivienda

-La Estrategia de Reactivación de la Actividad Comercial

-La construcción del Auditorio Provincial en Carrús

-La ampliación del Parque Agroalimentario

-El nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Proyectos e iniciativas, todas ellas, dirigidas a fortalecer el dinamismo económico y a posicionar a Elche como una de las principales capitales económicas del Arco Mediterráneo Español y, desde luego, a favorecer la prosperidad urbana, el crecimiento económico y del empleo de calidad.

Segundo. Culminando la modernización y mejora de los servicios públicos municipales y autonómicos.

Los servicios públicos como el transporte, la seguridad, y la limpieza constituyen un factor fundamental para la convivencia en la ciudad.

Mientras que la sanidad y la educación, además son un potente factor de redistribución de la renta y de corrección de las desigualdades sociales.

En estos cuatro años, tendremos uno de los servicios de limpieza más modernos y eficientes de España.

Aumentaremos las plantillas de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía.

E invertiremos en la mejora del transporte colectivo para mejorar la movilidad urbana y al tiempo reducir nuestras emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Del mismo modo, con la cooperación de la Generalitat culminaremos la Rehabilitación Integral del Hospital General; mejoraremos la dotación sanitaria de las Partidas de mayor población y construiremos el segundo y muy necesario Centro de Salud de Altabix.

También producto de esa cooperación, construiremos el Instituto Vicente Verdú en el barrio del Pla y reformaremos y ampliaremos, entre otros, colegios como el del Altet, el de las Bayas y, desde luego, el CP La Paz de Torrellano.

Del mismo modo, la Generalitat construirá un nuevo Conservatorio Profesional de Música, una necesidad cultural y educativa imperiosa tan importante como rehabilitar Las Clarisas.

Sin olvidar el esfuerzo inversor municipal en la conservación de la red de colegios públicos; que ha sido creciente y que lo seguirá siendo en los años venideros.

Queremos tener colegios en condiciones, colegios cómodos y adecuados para la formación de nuestros hijos e hijas; porque entendemos la educación pública como garantía de igualdad de oportunidades y como palanca para el progreso individual y colectivo.

Tercero. Fortaleciendo la cohesión social.

La lucha por la igualdad y construir una sociedad más justa y cohesionada continuará siendo un pilar fundamental de la acción de nuestro gobierno.

Para nosotros la desigualdad no es un problema individual, es una cuestión de justicia social.

En nuestra ciudad continúan existiendo profundos desequilibrios sociales.

Esas situaciones no se resuelven en una legislatura, y probablemente tampoco en una década.

Por ello la política social debe ser una política estructural dirigida a corregir las desigualdades y a favorecer la igualdad de oportunidades.

Una sociedad digna, como lo es la nuestra, debe promover mecanismos de cohesión social que aseguren una adecuada protección, dirigida especialmente a los colectivos más vulnerables: infancia, mujeres, personas con diversidad funcional y mayores.

No podemos abandonar a su suerte a los más débiles.

No podemos dejar a nadie atrás.

Cuarto. Promoviendo la cohesión territorial y la mejora urbana.

Esta va a ser la legislatura de las pedanías; pero también de los barrios y del centro histórico.

Tras años de obstáculos legales, el Gobierno nos ha devuelto la capacidad de invertir nuestros propios recursos.

Aunque todavía con limitaciones, de nuevo se puede invertir.

Vamos a utilizar esa capacidad inversora para construir nuevos equipamientos en las pedanías más pobladas y que despliegan mayor actividad social y cultural.

Vamos a mejorar el espacio público, y renovar en profundidad los equipamientos culturales y sociales, y las instalaciones deportivas, en los barrios y pedanías.

E invertiremos en el transporte colectivo a las pedanías, con el fin de prestar un servicio de mayor calidad y conectar mejor el Camp d'Elx con el casco urbano.

Estamos decididos a transformar el centro histórico en un espacio agradable, vivo y dinámico, un espacio peatonal, que se convierta en motor de la actividad comercial; con un mercado moderno y atractivo, a la vez que respetuoso con los valores de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Misteri.

Se trata de invertir para que todos los vecinos, vivan donde vivan, perciban con nitidez que tienen los mismos derechos y acceso a servicios públicos de calidad.

Y de ese modo fortalecer la cohesión territorial.

Señoras y Señores

Ni que decir tiene que, junto a todo ello, nos proponemos seguir trabajando en una política de apoyo firme a la cultura; a quienes crean cultura y que con su esfuerzo y talento han convertido Elche en un referente cultural ineludible.

Del mismo modo, potenciaremos el valor social y cultural de nuestras fiestas patronales, para convertirlas en un referente turístico.

Debemos aprovechar el comienzo del mandado del nuevo Rector de la UMHE para seguir impulsando proyectos que intesifiquen la cooperación y vinculación entre la Universidad y la ciudad.

Reeditaremos las políticas específicas dirigidas a promover la mejora las oportunidades laborales de los jóvenes, de las mujeres y de los parados de larga duración

Pondremos en marcha una política que favorezca el alquiler de vivienda para los jóvenes.

Debemos seguir fortaleciendo el tejido asociativo y reforzar el papel de la sociedad civil en la participación activa en la construcción de la ciudad.

Tenemos que intensificar nuestro esfuerzo y nuestra implicación en la lucha contra la insoportable lacra de la violencia de género.

Nos proponemos impulsar la innovación en el ámbito de la Administración. La implantación de la Administración electrónica tiene que revolucionar la relación con el ciudadano.

Hemos de fortalecer la cooperación con la administración central y autonómica en la lucha contra la economía sumergida que perjudica a trabajadores y a empresas y que mancha el buen nombre de la ciudad.

Vamos a seguir apoyando a los agricultores, defendiendo la necesidad del Trasvase Tajo-Segura y del Júcar-Vinalopó, como aportes imprescindibles para el futuro del Camp d'Elx.

Blindaremos jurídicamente nuestro Palmeral Patrimonio de la Humanidad frente a la amenaza urbanística que históricamente se ha cernido sobre nuestros huertos de palmeras.

Vamos a potenciar la visibilidad nacional de nuestra ciudad y situarla en el lugar que le corresponde en el panorama nacional.

Y vamos a aprovechar la buena sintonía que existe entre los gobiernos de España, de la Generalitat y del Ayuntamiento, para que Elche reciba la inversión que requiere.

Es prioritario que el AVE Elche-Madrid entre en servicio.

Es prioritaria la finalización de la Circunvalación Sur.

Es prioritario modernizar la Línea de Cercanías.

Así como avanzar en el resto de infraestructuras pendientes.

Y desde luego, esa buena relación, debe servir para atender reivindicaciones históricas, anhelos colectivos, como la cesión de la Dama.

En definitiva, estos son algunos de los proyectos que entre todos y todas iremos convirtiendo en realidad a lo largo de esta Legislatura.

Señoras y Señores

Siento un profundo sentido de la responsabilidad.

Volver a resultar elegido alcalde de Elche entraña una inmensa responsabilidad, mayor si cabe incluso que en el primer mandato.

Responsabilidad política y también responsabilidad personal.

La responsabilidad de representar a una de las ciudades más importantes y más dinámicas de España.

De hacer honor a la palabra dada.

De gobernar con acierto y buscando el bienestar y el progreso de la mayoría.

De hacer que la política sea útil para los ciudadanos.

La responsabilidad de ser el alcalde de todos y de todas.

Siento una profunda gratitud.

Gratitud hacia todos Uds por su amable presencia en este acto.

Hacia mis compañeros y compañeras del PSOE, que tanto apoyo me dan dado siempre.

Gratitud por tantas y tantas muestras de cariño y afecto, recibidas estos días.

Gratitud también, permítanmelo, hacia mi mujer y mis hijos, sin cuya comprensión y generosidad hoy yo no estaría aquí.

Siento también, un inmenso honor.

El honor de haber sido elegido democráticamente bajo las siglas del Partido Socialista, para servir a mi ciudad y a mis vecinos.

El indescriptible honor de ser alcalde de la ciudad en la que nací.

Señoras y Señores.

Estamos en un momento crucial para la ciudad.

Tenemos ante nosotros un futuro cambiante e incierto en el que hay riesgos y amenazas, pero sobre todo hay oportunidades

Tengo una idea clara de la ciudad que queremos y de lo que hay que hacer para alcanzarla.

Vamos a hacer de Elche una ciudad más justa y más próspera, una de las principales capitales económicas de España;

Pero, ante todo, vamos a hacer de Elche, una ciudad abierta, moderna y tolerante en la que las personas, su calidad de vida, su dignidad, y su felicidad sean lo realmente importante.

Esa es la ciudad que quiero que construyamos juntos.