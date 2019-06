«Me voy a presentar pero igual no me llega el título»

s. g. b.

«Llevo cuatro años de carrera y un máster además de tiempo, esfuerzo y dinero en prepararme el Valenciano y las oposiciones y a dos semanas del examen estamos así», lamenta uno de los afectados por los listados de la «capacitació».

En su caso aparece en el listado como «no apto» en los resultados de las pruebas de la «capacitació» y sin embargo su nombre está incluido en la lista de admitidos para presentarse a las oposiciones de Secundaria del próximo 26 de junio. Con tribunal asignado y todo.

«Es una locura», resume, tras días pegado al móvil comentando con sus compañeros un primer listado erróneo y otro, el de ayer, del que no se fían. «Mucha gente no sabe qué hacer, si presentarse o no», indica.

Este opositor asegura que «yo me voy a presentar al examen porque en el listado estoy. El problema es que igual no me llega el título aunque apruebe porque en teoría estoy como 'no apto' en la 'capacitació'». «Ya veremos qué pasa», dice ese opositor, que forma parte del grupo que ya ha puesto la situación en manos de un abogado especialista en este tipo de casos.

«No hay derecho. Estamos a dos semanas de una oposición de la que depende nuestro futuro y se está generando una incertidumbre y unos nervios añadidos increíbles. Está todo el mundo revolucionado», afirma.