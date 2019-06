El PSOE se replantea gobernar en solitario tras exigir Compromís mantener Turismo

También reclama una portavocía adjunta.

La relación entre PSOE y Compromís ha acabado por tensarse en estas dos semanas y a tres días de la investidura de Carlos González como alcalde de Elche hasta tal punto de que los socialistas se han vuelto a replantear gobernar en solitario y en minoría. Y todo porque no comparten las exigencias de los de Mireia Mollà. La negociación se bloqueó ayer entre los dos partidos que han programado para esta tarde una asamblea y una posterior consulta a los militantes en caso de que sellar una alianza para gobernar.

Ante esta situación, ayer por la tarde, en la sede de General Cosidó ya veían como la opción más probable llegar a la toma de posesión del sábado solo con los votos de sus doce concejales ante un creciente malestar con los que han sido sus principales socios por las concejalías que piden dirigir.

Después de haber mostrado interés por el área de Promoción Económica, además de por el departamento de Sostenibilidad, que ya han dirigido estos cuatro años, Compromís ha realizado otra petición que nada ha gustado en el seno de los socialistas. Les plantearon volver a llevar Turismo, un área a la que el PSOE no está dispuesto a ceder esta vez porque entienden que los de Mollà, que han perdido la mitad de concejales y se han quedado con dos, no están en condiciones de exigirles más de lo que tienen. Y tampoco quieren soltar los socialistas la portavocía adjunta de la junta de gobierno como ha ocurrido en estos cuatro años, tal y como también han llegado a reclamar los de Mollà. Entre otras cosas, por la diferencia de concejales entre un partido y otro y también porque no se han visto cómodos en este mandato y así lo han evidenciado en comparecencias públicas. Así las cosas, la última oferta que Compromís tiene sobre la mesa, al menos hasta ayer por la tarde, para llegar a un gobierno en coalición, es la de quedarse con el departamento de Sostenibilidad. A partir de ahí, todo apunta a que a lo largo de esta mañana continúen las negociaciones y las conversaciones telefónicas entre las dos fuerzas, para ver cómo acaba ese distanciamiento que ayer reflejaron incluso en el último pleno.