El tripartito justifica la subida del 26% del contrato de la basura por el aumento de vecinos, suelo y servicios

Después dependerá de cómo se vayan implementando las mejoras.

La nueva contrata de la basura no costará lo mismo todos los años al Ayuntamiento de Elche sino que se irá incrementando, aunque no se sabe en qué cantidades. Sólo se conoce que el primer año tendrá un coste aproximado de 28,5 millones de euros (seis millones más que en la actualidad) y que la licitación por los diez años será por un montante máximo de 327 millones de euros (más IVA). El edil de Limpieza, Héctor Díez, aprovechó una comparecencia y las preguntas de los periodistas para aclarar las cifras después de que la única explicación que hubiera dado hasta ahora el tripartito cuando se aprobó el pliego en junta de gobierno dos días antes de la campaña electoral era el coste de ese primer año. «A lo mejor no lo hemos explicado bien del todo», dijo el concejal, quien añadió que el coste a partir del segundo año podrá ir aumentando en función de la incorporación de nuevos servicios, como está reflejado en los pliegos que han elaborado los técnicos municipales.

Desde el equipo de gobierno también se quiso justificar que el contrato suba un 26% en comparación con los 22,5 millones que se pagan actualmente porque la ciudad «ha ganado en los últimos veinte años 40.000 habitantes, así como 8 millones de metros cuadrados de casco urbano», explicó el concejal refiriéndose al desarrollo, por ejemplo, de la zona de expansión de Altabix, el Campo de Fútbol, la zona de El Corte Inglés o la de Cortes Valencianas, así como la ampliación del suelo urbano de las pedanías. «Necesitamos un servicio adecuado a los cambios que ha experimentado el municipio».

Héctor Díez aclaró también que «el contrato de limpieza tiene un importe global para diez años, y la única anualidad que viene establecida fija en el contrato es la del primer año, que son 28,5 millones de euros». Además, insistió en que «es por lo que sale a licitación, no por lo que se adjudicará», ya que dependerá de las ofertas.

Sucesión lineal



El responsable municipal de Limpieza aseguró que «no es una sucesión lineal. No se puede coger el importe global y dividirlo por diez, porque el contrato está diseñado de tal manera que a los distintos años se van incorporando distintos servicios, que irán modificando el canon. En función de cuándo se incorporen los servicios se modificará éste».

De esta forma, Héctor Díez apuntó que «no se puede saber cada año lo que va a costar, es una aproximación, pero irá cambiando como ha cambiado el actual, que empezó hace veinte años con 12 millones de euros, y ha acabado con 22,5 millones de euros por la incorporación de nuevos servicios, como es la recogida los siete días de la semana o la adquisición de nueva maquinaria, entre otras mejoras. Es un contrato vivo».

En cualquier caso desde el equipo de gobierno se insistió en que «estamos hablando de la contrata más grande del Ayuntamiento de Elche en términos de personal, en términos de vehículos y en términos económicos». Es más, dijo Héctor Díez, «la limpieza es uno de los aspectos más importantes para que una ciudad y un municipio como el nuestro, pueda funcionar todos los días con normalidad». Es por este motivo, por el que ayer se indicó que la confección de la nueva contrata se ha realizado durante más de la mitad del mandato que finaliza esta semana, y por el que se ha querido hacer exclusivamente con funcionarios municipales.

«Esto no es una subasta económica»

El edil recuerda a las posibles aspirantes que se prioriza la innovación por encima de presentar la oferta más baja

El Ayuntamiento, según apuntó ayer el edil de Limpieza, Héctor Díez, ha tratado de corregir los problemas del actual contrato de basura, además de fijarse en lo que se está haciendo en grandes ciudades como Barcelona, San Sebastián, Albacete y Murcia, entre otras.

Con la publicación del pliego en las plataformas de contratación esta semana ha arrancado el plazo de dos meses para presentar ofertas en un concurso que es un contrato abierto con libre concurrencia.

La intención del equipo de gobierno es que a la hora de analizar las ofertas se tenga más en cuenta la incorporación de nuevos servicios y la mejora de los actuales, que una rebaja económica. Héctor Díez aseguró que «si hay algo que caracteriza al servicio que queremos contratar es que esto no es una subasta económica, ni mucho menos. Quien venga a hacer ofertas a precio se va a encontrar con muchas dificultades».

Desde el Ayuntamiento insistieron ayer en que «apostamos por la calidad del servicio y porque las empresas hagan propuestas innovadoras con respecto a temas tan importantes como la recogida orgánica, la recogida de poda en el campo, la recogida de los contenedores en el casco histórico, o la implantación de más puntos limpios en el campo, entre otras muchas cuestiones». Temas que, por lo tanto, justificarán el incremento del coste del servicio si se compara con el actual.