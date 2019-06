Condenado a un año de cárcel por quemar 25 toneladas de neumáticos en Crevillent

Los bomberos calificaron las llamas como «terroríficas» y fueron precisos once vehículos de 5 parques.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, condenó ayer a un año de prisión al dueño de una mercantil por incendiar, de forma intencionada, un almacén de neumáticos que tenía alquilado en el polígono de Cachap de Crevillent, en marzo de 2008. La condena se produjo tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por lo que el acusado reconoció los hechos relatados en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este diario. Según consta en la calificación, el acusado había alquilada las instalaciones un mes antes de provocar el incendio. En el almacén se encontraban hasta 24.920 kilos de neumáticos usados, procedentes de un gestor de residuos.

A primera hora de la mañana del 4 de febrero de 2018, sobre las 7 horas, el acusado provocó el incendio, «provocando la emisión a la atmósfera de airan contaminado», aunque «sin que conste con certeza la afectación al equilibrio del sistema natural». Por ello, la Fiscalía le imputaba un delito contra el medio ambiente, por el que ha sido condenado a prisión y al pago de una multa de 1.800 euros. Además, durante el tiempo de la condena, no podrá dedicarse a la gestión de residuos, actividad principal de su mercantil. No obstante, la pena de prisión quedó suspendida, por lo que el empresario no irá a la cárcel, a menos que vuelva a delinquir durante dos años o no abone la multa correspondiente.

La empresa, por su parte, también ha sido condenada a otra multa, en este caso de 2.160 euros. Tampoco podrá recibir subvenciones o ayudas públicas durante tres años, ni contractar con el sector púbico ni obtener beneficios fiscales ni de la Seguridad Social durante los próximos cinco años.

Virulencia



El incendio en el almacén de neumáticos causó en su momento una importante alarma en el polígono, debido a su virulencia y a que puso en peligro naves cercanas, según relataron los bomberos durante su extinción, de la que ya se hizo eco este diario. De hecho, el Consorcio Provincial movilizó a once efectivos de hasta cinco parques distintos para acabar con las llamas. Un fuego calificado por los bomberos como «terrorífico» debido a la gran dificultad para apagar las llamas. La presencia de plásticos y neumáticos facilitó la propagación de las llamas por todo el interior de la nave, provocando que el techo se viniera abajo en los primeros minutos del incendio.

Los efectivos trasladados al lugar del incendio tardaron 10 horas en sofocarlo, ya que hubo que eliminar los restos de las llamas y aplacar las zonas calientes para evitar que volvieran a activarse, además de refrescar las naves colindantes.