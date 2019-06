El Hospital General de Elche diagnosticó 46 casos de melanoma en 2018

El Hospital General Universitario de Elche (UIAE) ha desarrollado esta mañana una jornada de puertas abiertas dedicada al cáncer de piel. El objetivo ha sido sensibilizar a la población sobre los factores de riesgo de padecer cáncer de piel y concienciarles sobre la importancia de protegerse del sol.

La jornada se ha llevado a cabo coincidiendo con el 47 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología que se está desarrollando en Barcelona del 5 al 8 de junio, y en el que participan los especialistas de dermatología del Hospital. Durante la mañana se han proyectado audiovisuales que ayuden a la población a identificar las lesiones de la piel y en las mesas habilitadas, enfermeros expertos han realizado tests de cribado para detectar personas con factores de riesgo de padecer cáncer de piel.



Tipos de cáncer de piel

Las Consultas de Dermatología del Hospital General Universitario de Elche diagnosticaron el pasado año 46 nuevos casos de melanoma, 421 de carcinoma basocelular y 144 carcinomas espinocelulares. El cáncer de piel más común de todos los tipos de cánceres es el carcinoma basocelular, el segundo tipo de cáncer de piel en frecuencia es el carcinoma espinocelular, que puede aparecer de nuevo o a partir de una lesión precursora.

Por otro lado, está el melanoma, la forma de cáncer de piel no más frecuente pero sí más peligrosa. En fase avanzada, puede ser una enfermedad grave; si se extiende a los órganos internos, puede poner en peligro la vida. Representa el 1% de los casos de cáncer de piel, pero es causa de la gran mayoría de muertes por este tipo de cáncer.

Cerca de 500 personas son diagnosticadas cada año de melanoma en la Comunidad Valenciana. Un dato que va en aumento debido al cambio de estilos de vida y a un mayor tiempo de exposición al sol, y también al adelgazamiento dela capa de ozono.

La doctora Jaén, Responsable de la Sección de Dermatología del Hospital General Universitario de Elche, explica que "Tanto la exposición solar a largo plazo como una exposición solar ocasional intensa y amplia (que suele provocar quemadura) producen daños que pueden desembocar en cáncer de piel".

"Así, cualquier persona con antecedentes de exposición al sol puede desarrollarlo. No obstante, los que más riesgo corren son las personas de piel clara, cabello rubio o pelirrojo y ojos azules, verdes o grises y los ancianos, que corren un riesgo especial", asegura.



Recomendaciones Y método "A, B, C, D, E"

Los dermatólogos manifiestan que "debemos protegernos del sol, con ropa, un sombrero de ala ancha, gafas de sol anti-rayos UV, y una crema solar con un SPF igual o superior a 30 (más para una exposición intensa o de muchas horas al aire libre). También es importante buscar la sombra, sobre todo, entre las 12:00 y las 18:00 horas".

"Tampoco hay que olvidar que los años en los que somos más sensibles a la exposición solar son la infancia y la juventud: la piel tiene memoria. Por ello, se aconseja a los padres extremar la vigilancia en los niños, utilizando protección solar y no exponiendo a los niños al sol en las horas centrales del día", explican. Los expertos recuerdan que el cáncer de piel es prevenible y aconsejan revisar los lunares y acudir al dermatólogo si se observa alguna anomalía en ellos.

Para aprender a realizar un examen de los lunares, los profesionales han establecido una método sencillo denominado "A, B, C, D, E" que explica que se debe acudir al especialista si alguno de los lunares presenta alguno de estos rasgos: Asimetría, que no tenga forma ovalada (A); Bordes irregulares o con picos (B); Color distinto o varios colores como marrón, rojo, blanco (C); Diámetro superior a 6 mm (D) y Evolución cambiante en cuanto a forma o tamaño (E).



Campaña Euromelanoma

La campaña Euromelanoma, que este año lleva por lema "Sólo tienes una piel. Protégela del daño solar' y que se desarrollará del 24 al 28 de junio, es un proyecto a nivel europeo que pretende promover una educación para la salud e implementar hábitos saludables de exposición solar y favorecer el diagnóstico precoz del cáncer cutáneo.

La Academia Española de Dermatología y Venereología informa de que "es una iniciativa altruista de los dermatólogos europeos que genera una mejora en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel. Más que una campaña, es una plataforma científica para el desarrollo de actividades en prevención de cáncer de piel".

Esta iniciativa surgió en Bélgica en 1999 y la Sección de Dermatología del Hospital General Universitario de Elche participa activamente en ella desde el año 2006. Actualmente, cuenta con la participación de 33 países y ha atendido a más de 450.000 pacientes.