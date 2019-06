El Camp d'Elx urge cambiar el Plan General para hacer compatible la actividad agrícola con la hostelería

El Camp d'Elx, como muchas otras zonas del medio rural, necesita del desarrollo de proyectos para generar más riqueza desde un punto de vista sostenible. El problema para desarrollar estas iniciativas, apuntaron ayer desde la Associació per al Desemvolupament Rural del Camp d'Elx (ADR), está en las trabas administrativas que se encuentran sus impulsores para ponerlos en marcha, y, por ello, reclaman que de forma «urgente» y «prioritaria» se realice una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Elche, para que se puedan conceder certificados de compatibilidad urbanística.

Con este tipo de licencias en el Camp d'Elx, según apuntó ayer el presidente de la Associació per al Desemvolupament Rural del Camp d'Elx, Pascual Serrano, «se podrían desarrollar más actividades en el medio rural». Como un ejemplo, Serrano apuntó que «una vivienda podría albergar también un alojamiento rural, o que una explotación agraria podría complementar su activad con un taller o un negocio de hostelería, con el único objetivo de generar riqueza, y compensar con otro tipo de negocios las épocas en las que la agricultura no genera ingresos».

No obstante, apuntaron ayer desde ADR, nada de esto se puede hacer si antes no se lleva a cabo una modificación del Plan General, que en la actualidad limita las actividades que se pueden desarrollar en el medio rural, y no contempla la posibilidad de conceder el certificado de compatibilidad urbanística. Pascual Serrano insistió en que «es urgente acometer esta modificación del Plan General, ya que en la actualidad contamos con proyectos y financiación europea de los fondos LEADER».

Desde la Associació per al Desemvolupament Rural del Camp d'Elx (ADR), que aglutina a 14 colectivos ilicitanos, se refirieron a la posibilidad que se ha abierto para el medio rural ilicitano con su inclusión en el Grupo de Acción Local del sur de la provincia, para el que la Unión Europea destina ayudas económica para desarrollar proyectos que generen riqueza y respeten el medio rural ilicitano.

Relevo generacional



Con esto, apuntó Pascual Serrano, también se puede hacer frente a otro problema del Camp d'Elx, que es el reto del «relevo generacional», ya que contamos con «un territorio poseedor de grandes oportunidades». Serrano dijo que «nuestros agricultores se están haciendo mayores, y tenemos que generar oportunidades para hacer viable el desarrollo de iniciativas en el Camp d'Elx».

«Ahora que tenemos fondos europeos», añadió Serrano, «por lo que necesitamos facilidades para permitir el emprendimiento rural y que el campo pueda funcionar».

Impulso a la comercialización de productos y el turismo

Acuerdo para promocionar los atractivos del campo y organizar actividades para darlo a conocer en la ciudad

La Associació per al Desemvolupament Rural del Camp d'Elx firmó ayer un convenio con el Ayuntamiento de Elche, por el que obtendrá una ayuda de 10.000 euros para desarrollar acciones de promoción del medio rural y la organización de actividades.

El acuerdo fue firmado por el edil de Medio Rural, Antonio García, y el presidente de la Associació per al Desemvolupament Rural del Camp d'Elx (ADR), Pascual Serrano. Durante la firma el edil apuntó que «el objetivo es continuar impulsando las acciones e iniciativas relacionadas con el desarrollo rural, la promoción de productos locales frescos y transformados, así como la comercialización de productos turísticos que favorezcan el desarrollo económico y social para la totalidad de la sociedad ilicitana».

Desde el Ayuntamiento destacaron que «ADR es un actor principal a la hora de lograr que las pedanías ilicitanas estén en el Grupo de Acción Local del sur de la provincia que nos permite obtener ayudas europeas para proyectos de desarrollo».

Además, el edil Antonio García aseguró que «ADR ha sido fundamental en la creación de eventos como La Fireta del Camp d'Elx, el Mercadillo Ecológico, o la Feria Gastronómica». De hecho, parte de la ayuda que recibe la entidad se destinará al impulso de este tipo de actividades, con el fin de promocionar el medio rural entre los vecinos de la ciudad.