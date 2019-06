Economistas alertan en Elche de que los concursos de acreedores están estancados

El Colegio de Economistas ha alertado hoy en Elche de que los concursos en España están estancados y la refundición de la ley es insuficiente para dar respuesta a las situaciones de insolvencia durante la IX edición del Foro Concursal para Profesionales que en esta ocasión ha puesto el foco en la Propuesta del Texto Refundido de la Ley Concursal.

La jornada, celebrada en el Centro de Congresos de Elche ha comenzado temprano con una conferencia a cargo del Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, José Amérigo, que en su intervención ha destacado que entre las principales modificaciones, se encuentra la división en libros, el primero, compuesto de 14 títulos, relacionado con los concursos de acreedores.

Tras éste, se desarrollarían las instituciones preconcursales, regulando aspectos como las comunicaciones y los acuerdos de financiación, en tanto que el tercero haría alusión a las normas de derecho internacional privado.

Esta estructura, sostiene Amérigo, "facilita la transposición de la directiva europea, la cual incide en las situaciones de preconcurso, los mecanismos de segunda oportunidad y en la figura del administrador concursal, de su despacho y su equipo".

Amérigo ha estado acompañado en su ponencia por la catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante y miembro de la Comisión General de Codificación, Esperanza Gallego, que ha valorado positivamente las modificaciones introducidas entre las que ha destacado la ordenación y reorganización de los artículos de la norma "lo cual tiene unas connotaciones importantes a la hora de interpretarla". La principal ventaja, según Gallego, es que este texto "va a facilitar la localización de los artículos y por tanto la aplicación de la Ley. Ordenarlo es importante para obtener un texto coherente en el que poder introducir reformas".

Sobre las futuras reformas, el decano del Colegio de Economistas y anfitrión del Foro, Francisco Menargues, ha señalado que los últimos datos "muestran claramente que las principales variables concursares están estancadas. Los concursos no se han incrementado, y si los comparamos con las cifras europeas en España tenemos muchos menos que en otros países, incluso algunos más pequeños que nosotros, como Portugal, presentan cifras mas altas. Esto no es porque tengamos menos situaciones de insolvencia sino porque el tratamiento de las mismas no está funcionando. En este sentido, por ejemplo los acuerdos de refinanciación homologados han disminuido mientras la ratio y pagos del FOGASA permanecen en términos similares a 2018".

Menargues ha añadido que "las soluciones alternativas a los concursos, acuerdos de financiación, extrajudiciales de pagos y segunda oportunidad no han prosperado y en conclusión estas cifras tan bajas sobre las soluciones concursales nos muestran la necesidad de realizar reformas de profundidad que vayan más allá de una mera refundición. Dicha refundición puede suponer un principio pero no la solución al problema".

El decano del Colegio de Economistas ha subrayado que entre las principales reformas de profundidad a realizar en la Ley Concursal, "debería trabajarse en una definición de insolvencia más de tipo económico contable, limitar y reducir los privilegios de los créditos públicos, que la segunda oportunidad sea más sencilla y volver a incluir a los profesionales economistas, titulados mercantiles, auditores y abogados como operadores en la Ley Concursal por principio de legalidad". Además Menargues ha añadido que "sería deseable evitar la imagen del concurso o fase preconcursal como un estigma".

Tras la conferencia inaugural han dado comienzo las mesas redondas. La primera de ella ha estado compuesta por el vicepresidente del REFOR, Juan Carlos Robles, y Francisco José Soriano Guzmán, Magistrado de la Audiencia Provincial de Alicante.

El vicepresidente del REFOR ha destacado en su intervención que se ha realizado una refundición en sentido amplio "aunque quizá se ha ido más allá, pues se crea un nuevo contenido, y eso nos lleva a preguntarnos si el texto pudiera ser, en determinadas partes, objeto de inconstitucionalidad". Robles ha añadido que "quizá por eso pensamos que el instrumento mas adecuado para introducir todos estos cambios sería una nueva Ley Concursal en la que se podría hacer frente a una reforma necesaria y en armonía constitucional".

Cifras

En cuanto a las cifras, se ha notado un leve incremento de concursos de sociedades en el primer trimestre del año 2019, un dato que contrasta con lo ocurrido en años anteriores en los que la mayor subida la experimentaban los concursos de personas físicas.

En este sentido los concursos de acreedores de sociedades aumentan un 4% mientras descienden en un 3,3% los concursos de personas físicas, lo cual puede deberse a la necesidad de introducir reformas en los mecanismos de segunda oportunidad.

El 81% de las empresas concursadas son S.L. y el 32% se encuentran en el tramo mas bajo de volumen de negocio.

Frente a la tendencia generalizada en países como Francia, Alemania e Italia de decrecimiento concursal en el primer trimestre de 2019, en Reino Unido, España y Portugal se incrementan los concursos de acreedores.

En el conjunto de la Comunidad Valenciana las empresas concursadas crecen un 6,5% con respecto a 2018, pasando de 153 a 163 en 2019, y bajan de 56 a 55 en el caso de las personas físicas aunque en Alicante experimentan una disminución en contradicción con la tendencia y los datos del conjunto nacional y de la Comunidad, pasando de 34 a 33.

El resto de la jornada ha discurrido con la celebración de varias mesas redondas integradas por magistrados que han analizado asuntos tan trascendentes como los acuerdos extrajudiciales de pago, acuerdos de refinanciación, así como las últimas resoluciones en materia concursal adoptadas por las Audiencias Provinciales de Alicante y Murcia. La cita de profesionales ha concluido con una última mesa redonda sobre la responsabilidad del Administrador Concursal.