Ciudadanos aplaza sin fecha la negociación con el PSOE para buscar acuerdos en Elche

Ciudadanos ha suspendido la reunión de mañana con el PSOE para buscar acuerdos de gobierno en Elche. La formación naranja no se sentará con los socialistas, tal y como habían programado, y no esperan hacerlo hasta la semana que viene, la semana de la toma de posesión de la nueva corporación municipal, que se celebra el sábado, 15 de junio. Todavía no hay concretada ninguna fecha.

La razón que han dado desde Cs para cancelar el encuentro de mañana es que ayer se constituyó el comité de pactos y que la candidata a la Alcaldía por Alicante, Mari Carmen Sánchez, deberá estar en las negociaciones. La justificación que han dado desde la formación naranja para aplazar la cita. Pese a las largas, rechazan haber descartado por ahora llegar a algún acuerdo con los socialistas en Elche en un momento de incertidumbre en toda la provincia, ya que dirigentes de la formación naranja en Alicante están tratando de ganar posiciones en el pacto con el PP para la Diputación y el Ayuntamiento.

En Ciudadanos Elche se amparan en que en el comité de ayer sí entendieron que los municipios en los que pueda producirse acuerdos programáticos a dos bandas hay vía libre, por lo que aseguran que no cierran la puerta a negociar con el PSOE ilicitano.

Se da la circunstancia de que el alcalde en funciones y candidato a la reelección, Carlos González, aseguró la pasada semana en una entrevista publicada en este diario que atendería a Cs "por respeto" pero que no se veía pactando con ellos. Por el momento, ayer los socialistas ya se reunieron con Compromís, quienes les trasladaron que no aceptarán pactos a medias y que serán gobierno u oposición.