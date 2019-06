Javier Ruiz y Yago de Marta, en un curso de verano de la Universidad de Elche

Los periodistas Javier Ruiz (Mediaset, Cadena SER) y Estefanía Molina (analista de La Sexta y El Confidencial), así como Antonio Sola (consultor internacional y creador de líderes mundiales), Yago de Marta (formador de candidatos presidenciales) o Daniel Ivoskus (presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política) serán algunos de los prestigiosos ponentes que participarán en la que va a ser la segunda edición del curso de verano «Comunicación Política, estrategia y nuevos liderazgos», que se celebrará en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández del 10 al 12 de julio.

Javier Ruiz tratará el tema de las audiencias y el poder de la televisión, mientras que Molina impartirá una conferencia y un taller, en concreto el jueves 11 de julio. Julio Antonio Pérez, abogado y experto en leyes electorales, la periodista de Tele 5 Mar Magro y la conocida profesional Mayte Vilaseca, de Onda Cero, serán otros de los expertos que también intervendrán en esta iniciativa que el pasado año ya tuvo una gran acogida.

El profesor de la UMH y funcionario de la Generalitat Valenciana, José Agustín Gilabert Ortega, en coordinación con el doctor en Derecho y experto en Liderazgo, Miguel Molina,quien ha sido galardonado en dos ocasiones por The Washington Academy of Political Arts and Sciences (W.A.P.A.S.) organizan este curso, que será clausurado por Yago de Marta, el cual disertará principalmente sobre el posicionamiento en los debates políticos.

El curso viene a cubrir una necesidad formativa tan demandada por administraciones, partidos políticos y estudiantes en general apasionados por la comunicación, la política y la generación de líderazgos efectivos.

Esta segunda edición del curso de verano, que en su primera edición contó también con profesionales de primer nivel nacional e internacional del ámbito del Periodismo, las Ciencias Políticas y el Liderazgo, viene a ampliar y potenciar los conocimientos adquiridos en 2018. Se trata de un programa enfocado a la formación de cargos públicos e interesados por la comunicación política, la comunicación institucional y la creación de nuevos líderes políticos.

El curso combina diferentes ámbitos, como el diseño de campañas, estrategias de comunicación y las habilidades de los nuevos líderes. A su vez, se impartirán diferentes temáticas específicas sobre redes sociales, protocolo e imagen.

Los objetivos del curso son:

-Formar a los nuevos cargos públicos e interesados con técnicas para consolidar sus proyectos.

-Reforzar sus conocimientos y habilidades para liderar equipos.

-Comprender las necesidades y el poder de los medios de comunicación

-Debatir sobre las nuevas tendencias políticas y comunicativas.

-Conocer a los casos de éxito de las campañas electorales.

Los interesados todavía pueden preinscribirse (plazas limitadas) en https://umh.es/contenido/Estudiantes/:tit_fpo_10199/datos_es.html

o en http://cursosdeverano.umh.es/