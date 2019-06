El examen de Matemáticas enciende a los alumnos en el inicio de la Selectividad

Con un examen de Historia de España que ha despistado a más de uno, con preguntas que no se esperaban, y con una prueba de Matemáticas II que muchos no han sabido muy bien cómo resolver, ha arrancado hoy la Selectividad en los aularios de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde, como viene siendo habitual durante los últimos años, los miembros de cada tribunal no han bajado la guardia para evitar que los alumnos utilicen sistemas tecnológicos para copiar.

Sin duda lo que ha marcado más a los estudiantes hoy ha sido la prueba de Matemáticas II de la rama de Ciencias, que consideran que ha sido "muy difícil". Tanto que algunos estudiantes, según relataban ellos mimos, han salido de las aulas del campus de Elche y de Las Salesas y Desamparados de Orihuela, llorando. La reacción de los estudiantes no se ha hecho esperar y esta misma tarde han puesto en marcha una petición en change.org para pedir que se rebaje el nivel de esta prueba que, según dicen en la petición, "se trata del examen más difícil de todos los años".

Otra prueba que también ha despistado a más de uno ha sido la de historia. A la salida de este primer examen los alumnos se mostraban más tranquilos que a su llegada a la Universidad, aunque muchos de ellos confesaban que "no esperábamos este tipo de preguntas", en referencia a la que pedía comparar la revolución social española de 1868 con el moderantismo. En este sentido, otro alumno decía que "no es una pregunta habitual, lo han complicado un poco".



Control

Sobre el trabajo que realizan los docentes para evitar que los alumnos copien durante las pruebas, el vicerrector adjunto de Estudiantes y Deportes de la UMH, Javier Gómez, ha asegurado que "estamos llevando el mismo control que el curso pasado. A los alumnos se les pide el DNI para acceder a las aulas, y que lleven las orejas descubiertas". En este sentido, Javier Gómez ha indicado que "a los alumnos con melena se le pide que enseñen las orejas, y a las alumnas que llevan velo se le acompaña, siempre con el máximo respeto, a un servicio para que enseñe las orejas a una profesora del tribunal". Gómez ha asegurado que "no se trata de una muestra de desconfianza hacia estos alumnos, sino de hacer ver a todos que no bajamos la guardia en los controles".

Datos

En la UMH durante estos días van a realiar las Pruebas de Acceso a la Universidad un total de 3.498 alumnos. Según los datos aportados desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, del total de alumnos matriculados, 2.081 son mujeres (59,5 %), mientras que 1.417 son hombres (40,5 %).

El número de alumnos que, tras aprobar 2º de Bachillerato o el Ciclo Formativo de Formación Profesional correspondiente, se han matriculado para realizar las PAU en la UMH en la convocatoria de junio (3.498) es muy similar al registrado en la misma convocatoria del año pasado (3.518 alumnos).

El 91,6 % de los alumnos matriculados realizarán tanto la Fase General como la Fase Específica (3.205 alumnos), 53 alumnos (1,5 %) se presentarán únicamente a la Fase General, mientras que 240 alumnos (6,9 %) se presentarán exclusivamente a la Fase Específica, bien porque proceden de Ciclos Formativos de Ciclo Superior o porque, tras presentarse a las PAU en convocatorias anteriores, vuelven a hacerlo este año para mejorar su nota de acceso.

Un total de 11 tribunales, uno más que el año pasado, se encargan de examinar a estos alumnos. En el distrito universitario de la UMH, los distintos tribunales están repartidos en un total de 7 sedes, distribuidas a lo largo de la provincia de Alicante: Denia (antigua sede de la Escuela Oficial de Idiomas, Tribunal 1); Benissa (Escuela Permanente de Adultos, Tribunal 11); Altea (Facultad de Bellas Artes, Tribunal 2); La Nucía (auditorio de La Mediterrànea, Tribunal 3); Sant Joan d'Alacant (Edificio Marie Curie, campus de Sant Joan d'Alacant, Tribunal 4); Elche (Edificio Altabix, Tribunales 5, 6 y 7); Orihuela – campus de Las Salesas (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, Tribunal 8); y Orihuela – Campus de Desamparados (Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Tribunales 9 y 10).