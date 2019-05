Padres de Aspanias denuncian nuevos recortes en atención temprana tras obligar el Consell a atender a más niños

Padres y madres de usuarios de Aspanias, la asociación que presta el servicio de atención temprana en la ciudad, denunciaron ayer que el centro se ha visto obligado a reducir, de nuevo, el número de sesiones que ofrece a los usuarios al no poder ampliar el personal tras la orden del Consell de ofrecer más plazas para reducir la lista de espera. Los afectados advirtieron hace semanas que los 45 minutos de cada consulta habían sido reducidos a tan solo 30. Sin embargo ahora, lo que ha decidido el centro, es eliminar una sesión a los niños y niñas menos prioritarios, que pasarán a tener tan solo una sesión a la semana de 45 minutos. «En mi caso, pasamos de dos terapias de 45 minutos a dos de 30, por lo que se reducía un tercio el tiempo de atención. Ahora, directamente, será solo la mitad», aseguró ayer una de las madres afectadas.

La dirección del centro está estudiando ahora, siempre según los padres, a qué niños mete la tijera, con el fin de minimizar los daños. El problema reside en que la subvención que reciben por parte de la Conselleria no ha crecido al mismo ritmo del que ha aumentado el número de usuarios. El centro, en un principio, atendía a 105 escolares. De ahí pasaron a 157, y ahora el Consell pretendía aumentar las plazas hasta las 210, el doble. No obstante, la presión de los padres paralizó la incorporación de nuevos usuarios y se quedaron al final en 175.

«A raíz de denunciar públicamente la situación y comenzar con la recogida de firmas para modificar la ley que regula la atención temprana, se puso en contacto con nosotros el director general de Bienestar Social y nos dijo que no meterían a más niños, al menos hasta que volviese a haber lista de espera», señaló Leles Vázquez, una de las madres impulsora de la asociación de padres y madres en defensa de la atención temprana en Elche.

Sin embargo, Aspanias no ha podido asumir ni siquiera esos nuevos usuarios impuestos por el Consell, por lo que al no poder aumentar el personal, debe recortar terapias para no dejar sin atención a los usuarios, lamentan los padres de los pequeños.

Recogida de firmas



Los afectados iniciaron también una recogida de firmas para ampliar, por ley, el número de sesiones y que la atención temprana se preste como mínimo hasta los seis años. El domingo estarán en el mercadillo del Martínez Valero, para recabar las 10.000 firmas necesarias para presentar una propuesta legislativa popular. Por el momento, les faltan 3.300.

Afectados crean una asociación para recaudar fondos y ampliar servicios



La unión de los padres y madres afectados por los recortes en la atención temprana ha originado la creación de una nueva asociación, Araterapia, con el fin de recaudar fondos para complementar los servicios que no cubre la Conselleria y poder así dar una atención de calidad a los niños y niñas que lo necesitan. La iniciativa nace por la «indignación y el cansancio por los recortes en atención temprana». El objetivo es prolongar las sesiones a los niños con edades más allá de los cuatro años, ya que el Consell solo cubre las terapias, por norma general, hasta esa edad. Para ello, ya han empezado a realizar talleres abiertos al público, con los niños como protagonistas y ahora se centrarán en buscar empresas, colectivos o particulares interesados para poder ir ampliando esta cartera de servicios. Así, la primera actividad, que servirá también como presentación del colectivo, se realizará el próximo 7 de junio, a las 17.30 horas, en la academia No Solo Pilates, en Carrús, y consistirá en un taller de pintura con los pies para que los niños se diviertan mientras realizan actividades creativas.