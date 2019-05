El incendio de un contador obliga a desalojar a la clientela de un bar de copas del centro

El contador de un conocido bar de copas del centro, en la calle Fatxo, prendió anoche y a causa del humo la clientela tuvo que desalojar el inmueble para evitar inhalar el humo. El susto, alrededor de las 22.30 horas, provocó que los usuarios dejaran a un lado su momento de distensión alertados por la humareda que se concentró en el local. Todo quedó controlado cuando diez minutos después llegaron tres vehículos del Parque de Bomberos de Elche, entre ellos un coche autoescalera, para apagar el contador, aunque finalmente no tuvieron que actuar porque ya no había fuego, pero sí que el ambiente estaba repleto de humo. Un susto que más de uno no olvidará.