Lo que piden los políticos el último día de campaña

Por su parte, el PSOE, acompañado de buena parte del equipo que concurre a las municipales, ha hecho un llamamiento a la participación y al voto. A todos los progresistas les ha pedido apoyo el candidato, Carlos González, quien ha reivindicado su partido como el "unico que puede gobernar en solitario y que puede sacar adelante el proyecto de transformación de la ciudad". De este modo, ha pedido el voto al electorado de izquierdas que apoyaron el pasado 28 de abril Pedro Sánchez, a nivel nacional, y a Ximo Puig, en el plano autonómico, que respalden su candidatura. Ha pedido a los votantes que "piensen la importancia" que tiene un gobierno local alineado con el Gobierno central y autonómico.

Instantes después, el candidato del PP, Pablo Ruz, ha vuelto a apelar a la unidad, su lema de campaña. "No se trata de siglas, ni de izquierdas o derechas, se trata de trabajar por Elche y decidir entre aquellos que han abandonado la ciudad, que han demostrado su falta de interés y que han creado problemas donde no los había; o, por el contrario, un proyecto nuevo, de gente comprometida, dispuesta a dejarse la piel por la ciudad y atender las necesidades de los ilicitanos". Pablo Ruz también se ha referido al "voto útil y al voto de la esperanza" para "que el domingo se quede una etapa diferente".

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Elche, Eduardo García-Ontiveros, ha lamentado este final de campaña "cargado de descalificaciones y peleas entre PP y PSOE, lo que deja en evidencia que ninguno de estos partidos puede liderar la transformación que necesita nuestra ciudad".



El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Elche, Eduardo García-Ontiveros, ha lamentado este final de campaña "cargado de descalificaciones y peleas entre PP y PSOE, lo que deja en evidencia que ninguno de estos partidos puede liderar la transformación que necesita nuestra ciudad".



El líder de la formación naranja ha aprovechado las tensiones y nervios del final de la campaña para referirse a "la vieja política" y acusar a PP y Cs de ser el problema. Para el candidato de Cs, "Elche debe pasar página y dejar atrás esta confrontación porque al final los perjudicados somos los ilicitanos". De este modo, ha pedido García-Ontiveros el voto. "Que los ilicitanos decidan si quieren seguir 4 años más de crispación o quieren un proyecto para crecer, reactivar nuestra economía real y hacer de Elche ese lugar que queremos todos", ha asegurado.

La formación de David Caballero, Contigo, también ha intervenido y ha insistido en que tras las elecciones, "no marcaremos líneas rojas, lo único que debe importar es Elche, es lo que he demostrado en 4 años junto a mi equipo y lo que siempre antepondremos". Caballero ha asegurado que los ilicitanos "están cansados de los partidos generalistas que han marginado a nuestro municipio y eso no lo vamos a consentir".