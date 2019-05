La protección del Pativel impide realizar una travesía a nado entre El Pinet y La Marina

El Club Deportivo Cultural La Marina ha comunicado la suspensión de la II Travesía a Nado Pinsimar, que se iba a celebrar entre El Pinet y La Marina el próximo 23 de junio. Los organizadores han comunicado la suspensión del evento asegurando que no han obtenido los permisos necesarios dado que el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) determina que el evento no es compatible "con las determinaciones del catálogo de playas y denominaciones de costas". Es decir, que la actividad no es compatible con la protección de esta zona del litora que establece el Pativel, y por eso no ha recibido la autorización de Costas, según han informado la Concejalía de Deportes.

Desde el colectivo han indicado a través de un comunicado que "el fin de la II Travesía a Nado Pinsimar era poder hacer una actividad diferente que uniese deporte y disfrute en un día que cada vez coge más importancia en nuestra cultura deportiva y municipal apostando por eventos apoyados por detrás con un club sin ánimo de lucro".

Además, han apuntado que se trata de "mostrar nuestro entorno, La Marina, como un lugar respetuoso con el medio ambiente, un lugar ideal para pasar días en familia, hacer deporte, caminar, trotar y, por qué no, nadar en nuestras playas del mediterráneo". Un evento, reconocen desde el colectivo, que "se realiza en playas naturales según las nuevas catalogaciones del Pativel, como se muestra en la normativa".

Ante esta situación, los organizadores de la actividad han recordado "la negativa de todos los vecinos de La Marina a que se implantara (el Pativel) sin consensuar y sin ningún beneficio en nuestra pedanía". De hecho, han considerado que, ahora, "nos muestra una de las caras ocultas que siempre se han manifestado entre líneas, afectándonos vorazmente como partícipes de nuestra vida cotidiana al desarrollo cultural, medioambiental, sostenible, ecológico y cuantos más adjetivos positivos podemos añadir a nuestro día a día".

Finalmente, el colectivo ha lamentado que "nuestro Ayuntamiento, con sus corporaciones municipales en cabeza, defienden a capa y espada (el Pativel), llamándose así ellos mismos la junta municipal por la transparencia y consenso de todo el término municipal de Elche, pudiendo en todo momento haber ofrecido alternativas a derogar/aplazar o tan solo mejorar este Pativel tan agresivo para nuestra zona sumergida en el no desarrollo y olvido".