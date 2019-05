Comienza el plazo para solicitar el Bus Lliure en Elche

Autobús de la línea C, en una imagen de archivo

Autobús de la línea C, en una imagen de archivo Matías Segarra

El próximo 1 de junio se abrirá el plazo de solicitud para tramitar las tarjetas para el Bus lliure 2019-2020 con objeto de garantizar el transporte público a todos los estudiantes menores de 26 años. Esther Díez, concejala de Movilidad, acompañada por el concejal de Participación, Felip Sànchez, ha dicho que esta medida también sirve para fomentar la movilidad sostenible.

Tal y como ha detallado Esther Díez, los plazos para Primaria y Secundaria obligatoria son del 1 de junio al 15 de julio. Para Secundaria no obligatoria y el resto de enseñanzas el periodo va del 16 de septiembre al 31 de octubre. "Para acceder a esta exención el requisito económico es que no se superen los límites establecidos en el IPREM", ha apuntado la concejala, que también ha recordado que para aquellos que no puedan optar a esta tarjeta gratuita cuentan con un abono anual de 80 euros, otro semestral de 40 euros y otro trimestral de 20 euros.

Por su parte, Felip Sànchez ha explicado que para tramitar estas ayudas hay que dirigirse a las oficinas OMAC: "Recuerdo que contamos con una red de 13 oficinas, incluyendo la de la plaça de Crevillent". La página web del Ayuntamiento contará con una sección que comunicará con el área de trámites donde se podrá descargar la información necesaria.