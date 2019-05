Pablo Ruz asegura que tiene la solución al proyecto del Mercado Central

El alcaldable del Partido Popular, Pablo Ruz, ha visitado hoy el Mercado Central provisional para mostrar una vez más su apoyo a los placeros y asegurar que tiene la solución para la situación que atraviesa el mercado de abastos.

En este sentido, Ruz asegura que si los informes de Patrimonio lo permiten, las obras del Mercado Central se iniciarán a la vuelta del verano para reactivar el centro "para que sea una referencia comercial y un polo de atracción de visitantes. No podemos dejar pasar una nueva oportunidad de dinamizar el centro, de devolver la vitalidad a la zona, de reactivar el comercio local", asevera el candidato popular.

Ruz ha lamentado las consecuencias que han tenido estos cuatro años de parálisis del equipo de gobierno para los placeros y los comercios de la zona centro que han tenido que cerrar: "Me duele la situación de que muchos comercios hayan desaparecido y que el tripartito no haya mostrado ni un ápice de interés por solucionar la situación". Para el Partido Popular, el tripartito ha dejado pasar el tiempo "para no tomar decisiones", condenando al centro.