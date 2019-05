"Elche necesita un cambio, ayúdame a conseguirlo"

Se acerca la cita electoral del próximo 26 de mayo, una fecha clave para decidir el gobierno local durante los próximos cuatro años y quién estará al frente del Ayuntamiento de Elche

- El domingo 26 de mayo son las elecciones municipales, ¿cómo afronta esta cita?

La afronto con mucho ánimo y energía gracias a todos los apoyos que estoy recibiendo en la calle. Están siendo días intensos pero hay que continuar, seguir pisando la calle, explicar mis propuestas, mirar a los ojos a los vecinos de los barrios y pedanías, pedirles una oportunidad para cambiar Elche y, lo más importante, decirles que pueden confiar en mí porque no les voy a fallar.

- ¿Y qué le dicen los ilicitanos?

Lo que te dicen es que ya era hora de tener a alguien tan pegado a la calle y eso es porque el actual alcalde ni ha querido ni ha dedicado tiempo al día a día real de la gente.

La gente de verdad quiere ser escuchada y que le solucionen los problemas, los ciudadanos no son tontos y saben qué se puede hacer y qué no.

He encontrado gente que siempre había votado a los partidos de izquierda y que me ha dicho que me iba a votar a mí porque estaban descontentos con la gestión del tripartito, otras personas me han dado su apoyo, me han animado a seguir así de cercano. Me dicen que están hartos de que los políticos se acuerden de la gente cuando hay elecciones.

Para mí es un placer charlar con los vecinos y a los que están desencantados con la política les digo que yo no soy como el resto. Yo llevo años saliendo a la calle para hablar con la gente, pisando los barrios y pedanías y conociendo lo que de verdad les importa y lo que necesitan para mejorar su día a día. Yo soy Pablo Ruz y el que me conoce sabe que yo soy diferente, soy una persona comprometida con Elche, amo a mi ciudad y estoy aquí para trabajar sin descanso para ocuparme de los problemas de los ilicitanos y que, entre todos, podamos construir un futuro mejor.

- Antes de hablar de futuro, ¿qué valoración hace de estos cuatro años del tripartito?

Son cuatro años para el olvido y, por eso, necesitamos recuperar la ilusión y la alegría que siempre ha caracterizado a esta ciudad.

Lo que más me cabrea es que a los ilicitanos nos tomen por ciegos. Se habrán dado cuenta de que ahora estos días están podando árboles, cambiando aceras, hay más brigadas de limpieza... quieren hacer en 15 días lo que no han hecho en cuatro años y están actuando en el tiempo de descuento con cosas muy graves como aprobar el pliego de un asunto tan importante para la ciudad como es la limpieza de los próximos diez años en la última Junta de Gobierno.

En cuanto al resto de agravios, no puede ser que una ciudad tan importante como Elche tenga un centro que está totalmente paralizado, que las pedanías hayan permanecido en el olvido y que tengamos muchos problemas por resolver como el del Mercado, evitar la fuga de empresas por falta de suelo industrial, el cierre de comercios, que el restaurante más emblemático y turístico haya desaparecido o tener un hotel en ruinas en primera línea de playa.

Yo, como ciudadano, me pregunto ¿para qué han servido mis impuestos? A mí me duele que la ciudad esté así y que hayamos perdido cuatro años. Reconozco que el tripartito utiliza muy bien las palabras y que adornan muy bien la realidad, pero no se gobierna con verbos ni adjetivos, para que avance una ciudad hay que tomar decisiones, poner en marcha proyectos y tener interés por tu ciudad. Yo eso no lo he visto.

- ¿Y qué proyectos va a poner en marcha usted?

Nuestro principal objetivo es Elche y los ilicitanos. Cuidar las cosas del día a día, ésas que nos hacen la vida más alegre y cómoda es una de nuestras principales preocupaciones. Por eso, vamos a poner en marcha retenes permanentes de limpieza, mantenimiento y seguridad en los barrios y pedanías. De esta forma, tendremos más a mano cuestiones como la atención policial, si hay que arreglar algún desperfecto y que exista más personal de limpieza en nuestras calles y jardines.

Vamos a crear 4.000 plazas de aparcamiento en solares y superficie para evitar que tengamos que dar vueltas y vueltas para estacionar nuestro vehículo. También vamos a invertir en cultura con un centro sociocultural en Las Clarisas, un auditorio municipal en Carrús y la construcción de un Palacio Provincial de Congresos.

Por otra parte, revitalizaremos dos ejes fundamentales de la ciudad como son la Avenida de Alicante y la Avenida de la Libertad junto a la mejora de calles y aceras de diferentes barrios y pedanías de la ciudad.

Vamos a darle a los jóvenes el protagonismo que se merecen, a atender a las personas que más lo necesitan con viviendas sociales en las conocidas como Casas de los Maestros y bajaremos los impuestos para rebajar la presión fiscal a los ciudadanos y que las empresas tengan más facilidades para crear puestos de trabajo.

Las pedanías saldrán del olvido con más de 40 medidas para paliar los agravios a los que han sido sometidas estos cuatro años. Tendrán retenes de mantenimiento y limpieza, más presencia policial en las partidas rurales, construiremos un centro social en Arenales, los centros culturales de Torrellano y El Altet y pondremos en marcha la Oficina del Agricultor.

- Por último, ¿qué le diría usted a los ilicitanos de cara a la cita electoral?

Pues les pediría que miren a su alrededor y que reflexionen. Que analicen si hemos progresado en estos cuatro años o si seguimos con los mismos problemas.

Si están descontentos, yo no les voy a fallar, somos la opción para que Elche cambie y podamos construir la ciudad del futuro.

Yo creo en Elche, soy un enamorado de la cultura de esta ciudad y me voy a dejar la piel para resolver los problemas reales de los ciudadanos.

El próximo día 26, hayas votado lo que hayas votado en el pasado necesito que me ayudes a unir Elche.