Lorente: «¿Qué le debo yo a Fenoll?, ¿alguien puede explicarme qué hago aquí?»

Se escuda en los informes técnicos de la Universidad de Valencia.

«¿A qué me iba a ayudar Fenoll? ¿A qué? ¿Qué le debo yo al señor Fenoll ni a nadie? Tengo vocación política, donde he estado desde los 16 años. Yo me presento (para ser alcaldesa) a una asamblea que gano legítimamente, no me nombran candidata hasta cuatro meses antes de las elecciones. ¿ A mí Fenoll me iba a ayudar dos años antes? ¿a qué? ¿Alguien me puede explicar qué hago aquí sentada?». Así se defendió ayer la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, de haber beneficiado al empresario Ángel Fenoll, el principal acusado del caso Brugal, que investiga el supuesto amaño de la contrata de basuras de Orihuela. Según sostiene la Fiscalía, éste habría apoyado su campaña a las municipales de 2007, a cambio de favores relacionados con ese contrato.

Lorente fue la única de los once acusados -de 34- que prestaron ayer declaración en la quinta sesión del juicio que permitió, además de preguntas de su abogado, las del propio tribunal, pues todos rechazaron responder al Ministerio Fiscal y a la acusación particular (Ayuntamiento de Orihuela). Las preguntas de la abogada de Lorente se centraron es esclarecer la gestión que, como alcaldesa, había llevado a cabo en relación a la contrata de basuras. Así, Lorente explicó que, aunque fue concejal desde 1999 hasta el pasado 2015, no tuvo áreas que estuvieran relacionadas con la gestión de basuras hasta que, como alcaldesa en junio de 2007, cogió las riendas del Consistorio.

Lorente señaló que, «cuando estalla el escándalo» con las grabaciones que hace públicas Fenoll en 2006 denunciando ese supuesto amaño tras la propuesta de adjudicación a Urbaser, no tenía ninguna competencia en esa materia, pues por entonces era edil de Fomento de Empleo. Sí era portavoz del grupo popular, y como tal le tocó defender, dijo, «la honradez del alcalde Medina, de las siglas del PP y de todos los que estábamos detrás». Fue entonces cuando el concurso quedó en el aire y comenzaron a pedirse informes a organismos públicos externos, añadió, como la Universidad Politécnica de Valencia, a instancias de la oposición, reconoció. Cuando llegó el informe, «como estaban muy cerca las elecciones, y la mayoría de los representantes de la junta de portavoces se presentaban a ellas, se acordó por unanimidad que el informe no se abriría hasta que se formara la próxima Corporación», señaló.

El 16 de junio de 2007 tomó posesión como alcaldesa, y tras las primeras sesiones plenarias organizativas, «convoqué una junta de portavoces el 25 de septiembre, con todo el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. El debate fue largo, había ambigüedades en el pliego y se empezó a hablar de redactar uno nuevo», señaló. Sin embargo, cuatro días después «la oposición cambia de postura y el 25 de septiembre piden un pleno extraordinario para adjudicar el contrato a Urbaser. Sin expedientes, sin documentos jurídicos, sin nada. Nos ponemos en manos de los técnicos y nos aconsejan declararlo desierto».

Llegados a este momento, su letrada le preguntó si esa decisión se tomó para favorecer a alguien (refiriéndose a Fenoll). «¿Pero a quién y para qué?¿A agradecer a quién? No se puede probar porque no existe, ni se podrá demostrar nunca», señaló firmemente.

Lorente no dudó, en su alegato final, incluso de presumir de su carrera. «Me precio de haber sido una buena política, con buena oratoria, de las mejores», pese a que «me ha costado mucho esfuerzo. Tengo el mismo patrimonio, las mismas casas, las mismas deudas, y menos sueldo. He tenido que abandonar mi legítima aspiración pero he sido la primera y la última de las oriolanas. Me ha costado mucho esfuerzo, muchísimo», concluyó, ya con la voz quebrada.

Medina niega que le hayan extorsionado y que recibiera dinero a cambio de favores



El exregidor justifica el retraso en elaborar la contrata por la complejidad urbanística de Orihuela

El exalcalde de Orihuela José Manuel Medina fue el segundo en declarar ante la Sección Séptima de la Audiencia, que juzga el caso Brugal. Solo respondió a preguntas de su abogado, en un interrogatorio de gran carga política en el que se centró en defender su gestión al frente del Ayuntamiento. Para ello hizo un histórico de la evolución del servicio de basuras en el municipio, y cómo se fueron prorrogando los contratos con Colsur, propiedad de Fenoll, para la zona de Orihuela Costa ante la dificultad de elaborar un pliego de condiciones que recogiera las necesidades reales de la ciudad.

El exalcalde señaló que hasta el año 95 la recogida de basuras la llevaban a cabo dos empresas: Colsur, que se encargaba de la zona de Orihuela Costa; y Nexo, que se hacía cargo de la ciudad y las pedanías.

Por consejo de los técnicos, se procedió a elaborar una única contrata pero por aquel entonces, según Medina, no se conocía con exactitud el número de casas que había en la costa, debido a que muchas se habían levantado sin control y ni siquiera estaban conectadas a la red de aguas municipal, la forma más fácil que tiene el Ayuntamiento de conocer cuántos domicilios hay, pues se cobra el recibo de la basura junto con el de este servicio.

El exalcalde, a preguntas de su letrado, también negó haber sido extorsionado por Fenoll con unos vídeos comprometidos, y aseguró no solo que no había pedido ni recibido dinero del empresario, sino que «no lo he recibido de nadie en mi vida».