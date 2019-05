Fenoll contesta solo cuatro preguntas en el juicio del Brugal y el fiscal se queda sin aplazamiento para cambiar su estrategia

Las declaraciones del juicio del caso Brugal, que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de basura en Orihuela, ha comenzado esta mañana después de que los magistrados de la sección VII, después de una deliberación de media hora, hayan decidido no dar una semana de plazo a la Fiscalía para que modificara su estrategia de preguntas tras acordarse por la sala anular todas las escuchas desde enero de 2008 y sus sucesivas prórrogas; es decir, que sólo son válidas las que dieron lugar a las actuaciones en 2007.

El principal implicado en esta trama, el empresario Ángel Fenoll, se ha negado a contestar a las preguntas de las acusaciones y sólo ha admitido cuatro de su abogado. Por su brevedad, reproducimos el contenido:

¿Conoce usted el escrito de acusación?

Si

¿Ha cometido alguno de los hechos que se le imputan?

No

¿Ha colaborado de alguna forma a que se cometa?

No

¿Niega su participación en todos los hechos?

Sí

Tras esto, el letrado ha pedido que se exima a su cliente de acudir a más sesiones del juicio, que estaba previsto hasta final de año en cerca de un centenar de sesiones. Entre las anécdotas de la jornada, llama la atención que el sistema de audición que permite a los periodistas seguirla en otra sala no ha funcionado durante buena parte de la mañana, por lo que se ha tenido que permitir su presencia dentro del juicio, algo muy incómodo por la falta de espacio, no en vano hay más de 30 acusados con sus respectivos clientes. Durante el receso para que el tribuna delibera si se admitía o no la petición del Fiscal, los técnicos han restablecido la señal.