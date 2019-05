Un coche se empotra contra el centro de salud Doctor Sapena de Elche y atropella a una mujer y a su perro

Un vehículo se ha empotrado esta tarde contra las puertas del Centro de Salud Doctor Sapena de Elche y ha atropellado a una mujer y a su perro, que se encontraba en la acera. Según han trasladado fuentes santarias el conductor estaba realizando unas maniobras con el coche, y, por error, ha ido marcha adelante en lugar de hacerlo hacia atrás, y no ha podido evitar el golpe.

El vehículo ha acabado chocando contra el lateral de la puerta de acceso al centro de salud y atropellando a la víctima y a uno de los canes con los que se encontraba, en la acera por lo que ha sido trasladada al Hospital del Vinalopó. Por suerte, no había nadie más en el hall del centro de salud, tan solo una trabajadora de la limpieza, que no ha resultado herida. Los médicos han atendido a la dueña del can, que se encontraba junto a sus dos perros, esperando a un familiar que estaba en el centro, debido al susto antes de su traslado al hospital.

El accidente ha causado una gran conmoción entre los vecinos, que rápidamente se han acercado hasta el lugar del accidente. La puerta de acceso a las instalaciones sanitarias ha quedado bloqueada. Rápidamente la Policía Local ha acordonado la zona. El centro de salud ha interrumpido momentáneamente las consultas, a debido al susto que médicos y usuarios se han llevado a causa del estruendo, que ha arrancado una de las puertas.