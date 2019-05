«No dejó solo de comer, dejó de vivir»

Consecuencias. Los trastornos de la alimentación no lo sufren solo los pacientes, sino que acarrean consecuencias en el entorno familiar. Así lo expuso ayer una madre cuya hija lleva desde los 14 años luchando contra la anorexia. Laria Latorre define la enfermedad como un tren que les atropelló a todos y acabó con sus vidas, causándoles una heridas de las que aún hoy se recuperan y que harán que no vuelvan a ser los mismos.

«Es muy fina la línea que va desde que te dicen que 'quiere cuidarse, hacer deporte y comer más saludable', al momento en el que empiezas a darte cuenta de que algo va mal. Tu hija empieza a no comer como lo hacía siempre, su aspecto no es saludable. El peso baja cada vez más, empiezas a ver un cuerpo enfermo que necesita ayuda. No la piden, no se ven enfermas, solo quieren que las dejes tranquilas y no les hables mucho del tema. Cuando te das cuenta de esto la enfermedad ya está completamente metida en la vida de tu hija». Así narró ayer Laria Latorre, una madre que lleva luchando tres años contra este trastorno de la alimentación, su experiencia durante las segundas Jornadas de Trastornos de la Conducta Alimentaria que acogió ayer el Centro de Congresos.

Las jornadas, organizadas por la Asociación de Anorexia y Bulimia de Elche, sirvieron para reunir a especialistas médicos ante usuarios y afectados por estos trastornos de la alimentación, con el fin de abordar la actualidad de esta enfermedad, dar a conocer los protocolos y, no menos importante, qué pueden hacer las familias y su entorno para ayudar a los pacientes para salir adelante en esta «carrera que no es de velocidad, sino de resistencia», como apuntó Latorre. «Pensé que una vez que teníamos el diagnóstico pasaba lo peor y empezaba la recuperación. Pero ahí me equivoqué. Ahí empezaba la verdadera lucha que hoy seguimos peleando. Y ganaremos».

Su testimonio, en el que se vieron reflejados muchos de los presentes, sirvió para mostrar las consecuencias de estos trastornos en el núcleo familiar, pues afecta a mucho más allá del propio enfermo. Ese «monstruo», como lo describió Latorre, acabó «entrando de lleno en mi casa, en mi familia, en mis dos hijos, en mi matrimonio y, sobre todo, en mi hija», añadió.

Aún recuerda cómo «empezó a caérsele el pelo, a debilitarse sus uñas. Dejó de ponerse los cascos y cantar con el móvil, dejó de reírse, de bromear, de contar chistes malos en la mesa, de bailar y hacer la loca por casa como antes. Se olvidó de besar y de abrazar como lo hacía antes. Pero lo que yo no podré olvidar nunca será su mirada. La mirada de mi hija enferma. Una mirada ausente, perdida, gris, sin expresión, sin vida. Ahí me di cuenta de que me hija no había dejado solo de comer, había dejado de vivir. Y que esa persona con la que convivía no era la hija que yo conocía», aseguró, emocionada .

Tres años después su familia sigue luchando, y la joven, que ahora tiene 16 años y continúa ingresada en un centro especializado. «Del ingreso ambulatorio pasamos al del Centro de Día. Es la parte más dura, empiezas a convivir con personas a las que la enfermedad les lleva a autolesionarse, a darse atracones y luego castigar su cuerpo con vómitos, incluso con intentos de suicidio.

Un testimonio que sirvió para ofrecer un retrato tan cruel como realista de esta enfermedad, y para reivindicar, ante la consellera de Sanidad, Ana Barceló, presente en el acto, más medios sanitarios para atender a los usuarios que padecen cualquier tipo de trastorno de alimentación.