Una noria rebosante en el Palmeral de Elche

La feria andaluza de Elche ha dado para algo más que para bailar sevillanas o levantar el espíritu flamenco por bulerías o encima de una carroza de caballos. Complementando a la diversidad de casetas en el parking de Candalix, esta nueva edición de la feria cuenta con una variedad de atracciones para todas las edades donde destaca precisamente una de ellas. Se trata de una noria de 40 metros de altura por la que ya han pasado más de 4.000 personas desde que el pasado jueves abriera sus puertas el recinto. Y más que una atracción para entretener a los más pequeños, esta infraestructura estará asentada hasta el 1 de mayo sobre el paseo de la Estación y muy bien enfocada hacia el Palmeral de la ciudad, que permite que todos los visitantes guarden en la retina unas vistas prodigiosas del patrimonio más preciado de los ilicitanos. La inauguración de esta noria, que por primera vez se levanta en Elche, ha traído un debate social y político, ya que esta atracción temporal recuerda al controvertido proyecto de mirador del exalcalde socialista Alejandro Soler, un plan con más de una década que quedó paralizado porque se planteaban dudas sobre si la envergadura de aquel observatorio de 70 metros de altura entraba en conflicto con el Plan Especial del Palmeral, a pesar de que Soler recalcó en su día en más de una ocasión que se trataba de «una propuesta atractiva, innovadora y revulsivo tanto para el Palmeral como para el turismo sin que interfiera en ninguna zona protegida». Menos de un año después el exalcalde aparcaba este proyecto icónico a la espera de «tiempos mejores», señalaba en su día en relación a la financiación que necesitaba Elche por parte del resto de administraciones como la Central para apostar por una infraestructura que hubiera costado 10 millones de euros.

Así las cosas, aquel gran mirador nunca llegó a instalarse en la ciudad pero ahora, una década después, una empresa jienense ha levantado una noria totalmente equipada que servirá de mirador hasta el 1 de mayo cuando culmine la feria, ya que el cuatripartito recalcó tras la última junta de gobierno que se trata de una instalación temporal que estará sobre el paseo sólo unos días más, y que podría volver a estar en el circuito ferial en los próximos encuentros, al menos desde la Casa de Andalucía consideran que sería un revulsivo para las celebraciones.



Una feria consolidada

La feria andaluza ha vuelto a dar un paso más para consolidarse definitivamente. Después de algunas ediciones en las que apenas había carpas u otras en las que el espacio era reducido para albergar la magia de estas celebraciones, en esta ocasión la Casa de Andalucía ha conseguido todo el espacio del parking de Candalix para montar su particular Feria de Abril y ordenar las carpas para que queden enfrentadas las siete casetas de una manera más vistosa para que el arte no quede tan disperso como ocurrió el año pasado, cuando se mezclaron sobre el mismo espacio las atracciones con las actuaciones flamencas, lo que daba una sensación de aglutinamiento que no todos aprobaron. Carmen Serrano, presidenta de la Casa de Andalucía, la feria es un proyecto de futuro «y se están creando los cimientos para consolidar la feria y que sea referente a nivel regional», señala la máxima representante del colectivo.