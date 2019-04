Los cines Odeón proyectarán las películas más valoradas en los Óscar

Los cines Odeón de Elche preparan una nutrida programación cultural de cara a las últimas semanas del mes que tendrán un fuerte componente social y crítico para sensibilizar a la población con algunas realidades como la violencia de género, aunque una de las guindas del plantel filmográfico serán las proyecciones de algunos de los trabajos mejor valorados en los Óscar 2019, según indican desde la Concejalía de Cultura. Entre abril, mayo y junio se proyectarán algunos títulos como «Green book», película ganadora de este año, además de otras que entran en el palmarés como «La favorita», «El vicio del poder»; «El blues de Beale Street» y «¿Podrás perdonarme algún día?». También se ha programado el estreno de «The old man and the gun», un thriller crepuscular que supone la despedida de Robert Redford.

Por otra parte, el 25 de abril a partir de las 20.30 horas se proyectarán seis cortometrajes españoles dentro del «ciclo Contra la Violencia de Género» que tendrán como títulos «El orden de las cosas»; «No aguanto a tus padres», «Miente», «Recursos humanos», «Deazularrojo» y «Libre directo».

Con motivo del Día Internacional de la Danza, del 24 al 28 de abril, se proyectará la última película de Icíar Bollaín, «Yuli», que narra la vida del bailarín cubano Carlos Acosta. La comedia también estará presente en la cartelera del Odeón con dos películas francesas, como son «El gran baño» y «Háblame de ti»; además de «El amor menos pensado», una cinta argentina

La programación se completa con otros dos títulos interesantes del cine estadounidense actual, como son «Juliet desnuda» y «Viudas»; y una buena muestra del cine británico como es «La búsqueda de la felicidad»un melodrama muy femenino. Dentro del ciclo de cine en valenciano, organizado por la UMH, se podrá ver en mayo «Professor a Groenlàndia». En cuanto al cine infantil también tendrán cabida en estos próximos meses los recientes éxitos de Disney como «El regreso de Mary Poppins»; «Ralph rompe internet» y «El cascanueces y los cuatro reinos»; además de la reposición de uno de los grandes títulos de la animación japonesa «Mi vecino Totoro», entre otros. Estos títulos son una apuesta decidida para que los ilicitanos acudan con más ganas al cine ya que las propuestas tienen un coste para el espectador más reducido, aunque hay usuarios que en los últimos tiempos han lamentado que tengan que hacer largas colas para poder entrar a la sala de proyecciones en el día del espectador, miércoles, o los fines de semana, a pesar de que el resto de días baja considerablemente la afluencia.