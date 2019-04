Mozart visto por el Misteri

Las voces celestiales destacan especialmente al interpretar el Ave verum del genio austriaco.

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el Misteri d'Elx conmemoró anoche en la basílica de Santa María el Viernes de Dolores con un concierto que hizo disfrutar al público gracias a las voces celestiales de la Capella y la Escolanía. Entre la decena de piezas que se interpretaron destacó la del Ave verum corpus, motete musical compuesto por el genio austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Esta no fue la única pieza que estremeció a los presentes en el templo ilicitano, ya que brillaron también otras interpretaciones, como las de la obra sacra Miserere de Allegri, el Ave María de Caccini o la Oración del Padre Nuestro de Malotte.

Bajo la dirección de Javier Gonzálvez, los 120 integrantes que componen la Capella, la Escolanía y el Coro Juvenil se dividieron en tres grupos para ofrecer una actuación que sirvió como pórtico de la Semana Santa ilicitana, antes de vivir mañana uno de los momentos más especiales con la celebración del Domingo de Ramos. La familia de La Festa ha estado trabajando durante los últimos meses para ofrecer una actuación brillante, antes de que den comienzo los preparativos de las representaciones de agosto.

El de anoche fue el primer concierto del Viernes de Dolores bajo la dirección de Gonzálvez, quien ha sustituido, de forma interina, a José Antonio Román. Pese a que Gonzálvez no está aún confirmado como mestre de Capella, sí que estará al frente de las representaciones de agosto, ya que las bases del concurso público que están preparando el Patronato y la Conselleria de Cultura no estarán listas, al menos, hasta después del verano. Desde el propio Patronato aseguran que la elección no corre prisa ya que consideran que la maquinaria del drama sigue funcionando «a la perfección» con el músico ilicitano al frente.

El concierto del Viernes de Dolores del Misteri se celebró casi en paralelo al que ofreció la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche en el Gran Teatro, en la que supuso su quinta actuación de la presente temporada. Esta cita también estuvo protagonizada por Mozart, ya que sonaron los acordes de su c Réquiem.