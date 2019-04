La OSCE de Elche celebra la Semana Santa con Mozart

Este viernes, día 12 de abril a las 20 horas, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche (OSCE) ofrecerá el quinto concierto de abono de su Temporada de Abono 2018/2019 en el Gran Teatro de Elche bajo la dirección de su director titular, Mihnea Ignat. Para la ocasión la agrupación ilicitana contará con un elenco estelar de solistas invitados y la colaboración especial del Orfeón Crevillentino.

La OSCE mantiene firme su compromiso con la promoción de jóvenes talentos inaugurando de este modo un acuerdo de colaboración con la prestigiosa Escuela Superior de Música "Reina Sofía" de Madrid. Los solistas Cristina van Roy Rathe (soprano), Yerladin León Acosta (mezzosoprano) y Pablo Martínez Cárdenas (tenor) son alumnos de dicha institución, hecho que representa la mayor garantía de un altísimo nivel performativo. Para complementar la juventud con la experiencia contará con la presencia del barítono Stefan Ignat. Representante de la gran escuela vocal rumana, Stefan Ignat es heredero del importante linaje de barítonos rumanos que han conquistado los escenarios de los teatros más importantes del mundo en el último siglo.

Todas estas fuerzas estarán reunidas sobre el escenario del Gran Teatro de Elche para interpretar una obra cuya historia está envuelta en un halo de misterio, pues Mozart no llegó nunca a terminarla. Los trabajos de investigación sobre el verdadero autor del Réquiem han sido muy laboriosos pero los investigadores han conseguido llegar a conclusiones que están fuera de cualquier duda. La primera y la más importante de ellas es que Mozart no pudo terminar la composición de obra. La muerte paró su tarea creativa en el octavo compás de la Lacrimosa. La tarea para determinar quién ha sido la persona que ha finalizado la composición de la obra no ha sido fácil. Es más, la propia mujer de Mozart, Constanze, ha contribuido desgraciadamente a entorpecer dicho proceso por razones económicas. La versión que hoy en día se interpreta con mayor frecuencia y que la OSCE presentará también es la que completó Franz Xaver Süssmayr, alumno de Mozart. Constanze entregó en 1792 el manuscrito fechado por Süssmayr al conde Franz von Walsegg. Mozart había fallecido el 5 de diciembre de 1791.

Las entradas para el concierto se pueden adquirir en www.instanticket.es y en la taquilla del Gran Teatro de Elche. Los jubilados y los miembros de familias numerosas tienen importantes descuentos y los estudiantes se benefician de un precio único de 6 euros.