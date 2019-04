María Santísima de la Caridad saldrá bajo palio desde el barrio de El Raval

La Hermandad de María Santísima de la Caridad celebrará su estación de penitencia el Jueves Santo, a la vez que ya ha empezado a planear los actos que celebrarán en 2020, cuando se conmemore el 25 aniversario de su fundación. Esta entidad, que tiene su sede en el barrio de El Raval, realizará, además, un via crucis parroquial, por su barrio, que tendrá lugar el Sábado de Pasión después de la misa de las 20 horas que se celebrará en la iglesia de San Juan Bautista.

La hermandad ilicitana se fundó en 1996. Su primer acto fue la bendición de la imagen que salió a la calle en 1997 con un via crucis por las calles del barrio que la acoge. No obstante, no fue hasta 2003 cuando se aprobó el ingreso de María Santísima de la Caridad en la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Elche, cuando empezó a realizar su estación de penitencia. Desde 2005 la entidad está hermanada con los Reales Tercios de España.



Impulso

En el año 2007 se propuso la incorporación de un trono infantil al cortejo procesional con el que se dio respuesta a la ilusión de muchos cofrades de corta edad que querían salir como costaleros. Al final la decisión que tomó la hermandad fue la de realizar un niño de pasión portando una cruz. Este proyecto se encargó al escultor torrevejense Víctor García Villalgordo y la imagen fue bendecida el 2 de diciembre del 2007 con el nombre de Dulce Nombre de Jesús. La talla está expuesta al culto en la iglesia de San Juan Bautista de Elche y su primera salida en la procesión se realizó en 2008.

El paso de María Santísima de la Caridad se ha realizado con la colaboración de artesanos de varias ciudades andaluzas y de los propios hermanos de la entidad, que asumieron parte de los trabajos. Concretamente, la parihuela en carga de costal es obra del taller de Roberto Giménez del Barrio de Triana, en Sevilla. La entidad encargó los respiraderos en baño de plata y candelabros de cola a la orfebrería Juan Angulo de Lucena, de Córdoba. Por otro lado, la candelería procede de la Orfebrería Orovio, de Ciudad Real, las jarras de Orfebrería Aragón de Motril, y los varales del palio de Orfebrería Sevillana. Finalmente, las bambalinas y el palio fueron bordados por hermanos y por familiares del colectivo.

Los hermanos de María Santísima de la Caridad salen en procesión vestidos con un capirote burdeos, un cíngulo burdeos y una túnica negra.