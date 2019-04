La CSIF critica el bloqueo del Ayuntamiento para reparar el parque móvil

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios del Ayuntamiento de Elche (CSIF) ha criticado que el Ayuntamiento de Elche ha paralizado la asignación de recursos económicos para el mantenimiento del Parque Móvil Municipal. La agrupación sindical asegura que desde la semana pasada Intervención no autoriza pago alguno para la compra de elementos para reparar los vehículos. Apuntan a que no pueden ni siquiera realizar un cambio de aceite o de neumáticos, y alertan de que los vehículos van a quedar inservibles, «pues sin un mínimo de seguridad estos coches no pueden ser utilizados».

El sindicato alerta de que se cuentan por decenas, los vehículos de la flota municipal que no pueden prestar servicio, incluyendo camiones, furgonetas de parques y jardines, vehículos de la Policía Local y motocicletas y lamentan que la situación está siendo insostenible.