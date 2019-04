Carrús es el barrio de Elche más vulnerable ante un terremoto

Carrús es el barrio de Elche más vulnerable ante los terremotos. Así se desprende del estudio que está realizando la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Elche sobre el riesgo sísmico que hay en la ciudad. Este enclave es el que más se vería afectado ante un temblor por la antigüedad de los edificios y también por su mayor proximidad a la falla de Crevillent.

No obstante, el 80% del parque inmobiliario de Elche no está adaptado a la normativa sísmica, ya que gran parte se construyó antes de los setenta cuando no era obligatorio por ley. De ahí que El Toscar, Altabix y el casco histórico también sean barrios vulnerables.

El concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, acompañado por Sergio Molina y José Antonio Huesca, técnicos coordinadores del proyecto de investigación, ha presentado esta mañana algunas de las cuestiones que se reflejan en el estudio sobre el peligro de riesgo sísmico en Elche.

Tal y como ha recordado el concejal, el proyecto de investigación denominado "Escenarios de movimiento del suelo enfocado hacia el riesgo sísmico. Aplicación a escenarios de daños, pérdidas y planes de emergencia", liderado por la Universidad de Alicante y financiado en parte por el Ministerio de Economía y fondos europeos se ha llevado a cabo en Elche gracias a la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la UA.

Jesé Manuel Sánchez ha explicado los resultados de este estudio pionero se plasmarán en el Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo Sísmico. Además, el estudio será de gran utilidad para tenerlo en cuenta en la elaboración del planeamiento urbanístico y territorial de ámbito municipal, la ordenanza que regule la inspección técnica de edificios o cualquier otro documento municipal.

"Ahora mismo se ha hecho entrega al Ayuntamiento de la parte más científica del Plan, a final del mes de junio la Universidad de Alicante nos entregará el primer borrador y para octubre se espera el plan definitivo", ha señalado Sánchez quien ha añadido que "hasta ahora, a groso modo, lo que se ha analizado es la respuesta del tererno del término municipal de Elche teniendo en cuenta la afección en el término municipal por parte de las dos fallas próximas (la de Crevillent y la del Bajo Segura). A partir de ahora el estudio se va a centrar con mayor detenimiento en la respuesta de los edificios del término municipal en función de la tipología del terreno del municipio".

Tanto Sergio Molina como Jose Antonio Huesca han explicado que el análisis ha simulado la ocurrencia de varios terremotos en la falla de Crevillent y la ocurrencia del terremoto de Torrevieja para cuantificar su impacto en el municipio y poder planificar adecuadamente no solo la gestión de las emergencias sino también el futuro desarrollo urbano.

El director del proyecto Sergio Molina ha insistido en que este estudio es un claro ejemplo de "cómo la inversión en investigacion básica por parte del Ministerio revierte en transferencia de resultados hacia las administraciones publicas".

Ha explicado que términos generales, un terremoto de magnitud 5.0 en la falla de Crevillent causaría un impacto (daño medio) en el municipio del 1.6%, mientras que un terremoto extremo de magnitud 6.5 en la misma falla tendría un impacto del 60%.