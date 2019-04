Un nuevo test exprés fijará el mejor fármaco para tratar la amigdalitis

El Departamento del Hospital General de Elche ha dotado a los centros de salud de un test rápido de amigdalitis estreptocócica que ya se está utilizando en las consultas de Pediatría y en las Urgencias de niños y adultos de Atención Primaria.

El test rápido de detección de Streptococo Pyogenes, permite en sólo cinco minutos detectar en la misma consulta del pediatra aquellas faringo-amigadilitis producidas por la bacteria del estreptococo y que, por tanto, precisan de tratamiento antibiótico, según informa el citado centro hospitalario. El test no indica si el paciente sufre o no de amigdalitis, lo que viene a clarificar es si la amigdalitis se debe a la bacteria del estreptococo o no. Al conocer con seguridad el causante de la patología, los especialistas saben cuál la medicación necesaria para hacerle frente, evitando tratamientos innecesarios y disminuyendo así los riesgos y efectos secundarios.

El test funciona de manera muy sencilla, similar a un test de embarazo. Se trata de un kit que permite tomar una muestra de la garganta directamente de la faringe y amígdalas de forma totalmente indolora. Después se procesa en un pequeño tubo en el que hay unos reactivos. A los cinco minutos se observa si la banda que confirma infección bacteriana y la banda testigo se han coloreado. Si ambas aparecen es positivo es porque la infección la provoca la bacteria.