Una app de la UMH encuentra aparcamiento a personas con movilidad reducida

'APParca la desigualdad' es el nombre de la campaña de 'crowdfunding' que ha lanzado la empresa Disabled Solutions, del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, en la plataforma Kickstarter, con la que pretenden lograr la financiación suficiente para su proyecto Disabled Park.

Este proyecto consiste en una plataforma web y aplicación que tiene como objetivo facilitar a personas con movilidad reducida la localización de plazas de aparcamiento adaptadas. Además, permite al usuario añadir nuevos estacionamientos y denunciar a quienes los utilicen sin la tarjeta identificativa, ha incidido la UMH en un comunicado.

Con esta iniciativa, la empresa del Parque Científico busca apoyo para financiar mejoras en su app social. Entre ellas, destaca dar a conocer este servicio a nivel internacional y facilitar así el acceso a plazas de aparcamiento adaptadas a conductores con movilidad reducida de todo el mundo.

Esta financiación, también, permitirá a la compañía actualizar la app en Android, adaptarla al sistema iOS o implementarle nuevas funcionalidades. Aquellos que participen recibirán diferentes recompensas en función de su aportación. Además, podrán apadrinar una de las plazas de aparcamiento disponibles en la app Disabled Park. De este modo, ese estacionamiento aparecerá en la web y en la aplicación con el nombre de la persona o empresa colaboradora.

Tal y como señala la cofundadora de esta empresa, Ana Puertas, la idea de esta aplicación surgió de una necesidad real, "al tener discapacidad física". "Siempre que voy con mis compañeros a un sitio utilizamos aparcamientos adaptados. Un día fuimos a una ciudad que no conocíamos bien y nos encontramos con el problema de que no sabíamos dónde estacionar. Los aparcamientos pueden estar adaptados, pero ¿de qué te sirve tener algo bueno si no lo encuentras?", se ha cuestionado.

Por ello, la compañía decidió poner en marcha su proyecto Disabled Park y ayudar a otras personas con discapacidad a encontrar estacionamientos adaptados.

La innovación de esta iniciativa, así como su carácter social le han valido a la start-up para convertirse en ganadora del programa Sprint de Creación de Empresas del Parque Científico de la UMH. También, para conseguir el reconocimiento como mejor empresa Acción Social en los premios Emprenjove y para obtener el galardón Emprendedor del Mes, que otorga el Ayuntamiento de Elche, entre otros reconocimientos.