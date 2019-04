Denuncian discriminación hacia el Hospital del Vinalopó por parte de Sanidad

La Plataforma per la Sanitat Pública del Baix i Mitjà Vinalopó reclama, a través de un comunicado emitido hoy, a la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública que tome medidas para superar la discriminación que sufre la población del departamento de salud de Elche-Crevillent, en la atención primaria.



Ante el anuncio de conselleria de la aprobación de nuevas plazas para reforzar los centros de salud, la plataforma considera adecuado y necesario el refuerzo de atención primaria, pero destaca su sorpresa y malestar al conocer que el departamento de Salud de Elche-Crevillent no se incluye en dicho plan. En el caso de Elche, coexisten en la ciudad dos sistemas: el sistema de gestión pública directa (Departamento Elvhr-Hospital General) y el sistema de concesión administrativa (Departamento Elche-Crevillent).



El departamento de salud de Elche-Crevillent, no solo cuenta con una plantilla en primaria inferior a la del departamento de Elche Hospital General, sino que figura en los últimas posiciones en el conjunto de los 24 departamento de salud de la Comunidad, aseguran en dicha nota.



Así, mientras la media de tarjetas asignadas por médico/médica de familia es de 1.424 en el Departamento de Elche- Hospital General, similar la media de la CV, el departamento de salud de Elche-Crevillent es el que tiene asignado el mayor cupo de personas, con 1.646 personas por médica, el mayor de todos los departamentos de salud de la Comunidad, añaden las mismas fuentes. En cuanto a pediatras está entre los últimos cinco, y en enfermería y matrona ocupan el último puesto.



Asegura la plataforma que un mayor cupo de pacientes por profesional, en condiciones similares, significa consultas con menor tiempo para cada persona, mayor saturación de consultas, y muy probablemente peor atención. Estas diferencias de personal tienen, inevitablemente, una repercusión en la calidad asistencial.



La plataforma señala que la falta de equidad en la atención sanitaria que se presta en primaria va contra una seña de identidad esencial de un sistema sanitario público. "Ante esta situación, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, como supervisora y garante de la calidad y equidad de la atención sanitaria pública, no puede escudarse en que la atención primaria en los departamentos de concesión administrativa es competencia de la empresa concesionaria y debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la equidad de la atención sanitaria primaria en todos los departamentos".



Enla nota se agrega: "Velar por la equidad, en este tema, pasa por que los cupos que se asignen a los médicos y médicas de familia de los centros de salud, así como los pediatras, junto al de enfermeras y matronas sea similar entre los distintos departamentos de salud".



La Paleontología, en el Hospital del Vinalopó

Por otra parte, el Hospital Universitario del Vinalopó ha recibido esta mañana la visita del Museo Paleontológico de Elche con el objetivo de acercar a los niños y niñas ingresados o en tratamiento parte de las colecciones y actividades que el museo está llevando a cabo.

Esta actividad, que está englobada en un proyecto didáctico del MUPE y que cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa, se ha desarrollado en el Hospital de día Pediátrico hasta donde se han desplazado los pequeños ingresados en hospitalización.

Iniciativas como esta del Museo Paleontológico de Elche sirven como distracción y entretenimiento durante la permanencia de los pequeños en el centro hospitalario, además de servir de apoyo a las unidades pedagógicas y para despertar la curiosidad por las ciencias de la Tierra y en concreto por la paleontología. Para ello, la visita ha constado de dos partes, una primera donde se explica qué es un fósil y cómo excavan los paleontólogos. La actividad ha finalizado con taller de dibujo de dinosaurios.

Los responsables del Hospital Universitario del Vinalopó han agradecido esta iniciativa que, sin duda, han amenizado la estancia de los niños en el centro hospitalario.