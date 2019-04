El orgullo de ser cofrade

Un pregón abanderado del sentimiento cofrade y la tradición ilicitana, con recursos inclusivos para facilitar que la Semana Santa llegue a todos con orgullo. Así fue el pregón del ilicitano Óscar López, que anoche estremeció a cientos de asistentes que llenaron el Gran Teatro para presenciar el acto que marca la cuenta atrás de las celebraciones litúrgicas. El ilicitano es experto en protocolo y tiene una larga trayectoria cofrade en el Cristo de Zalamea, además de haber sido cantor del Misteri y ángel del cortejo, por lo que toda esta experiencia vital desencadenó en una lectura con una retahíla de alusiones al espíritu cofrade desde la infancia. Recalcó en más de una ocasión el orgullo que siente de ser ilicitano y formar parte de «una pasión desordenada en la calle (...) con sus noches y sus silencios imposibles», en referencia a cómo se vive la Semana Santa teniendo el corazón dividido como «cristiano, ilicitano y cofrade», aseguró.

Con tono calmado y sentido, López incentivó que los jóvenes beban de las celebraciones, por lo que abraza a los que piden paso en las cofradías «y traen ideas nuevas para que todo cambie sin que nada cambie». El pregonero fue más allá y abrió la celebración a aquellos colectivos que no pueden sentir la Semana Santa, y en lengua de signos explicó a las personas sordas el esfuerzo al que se someten los costaleros cuando levantan al cielo los pasos o qué sentimientos despierta una saeta o el sonido de la campana avisando de la llegada de las imágenes.

Óscar López celebró durante su discurso el papel de la mujer y la igualdad que se respira dentro de la Semana Santa, «antes de que la igualdad se plasmara en leyes», recordando la misión de las camareras de la virgen, las mujeres de mantilla, costaleras, presidentas o capataces, que engrandecen durante una semana la celebración. Es más, agradeció la labor de los abuelos que transmiten la tradición a sus nietos; los imagineros que subrayan el evangelio en oro, barniz, caoba y plata, y en un sentido más amplio, dedicó su orgullo como cofrade también a los barrios, donde afloran las hermandades. La gran sorpresa llegó en el meridiano de la cita cuando el escenario se llenó de pétalos de flores al recordar en forma de poema que a pesar de vivir en el centro no había tenido la suerte de que la Mare de Déu pasase por su ventana para lanzarle un ¡Viva! y regalarle «pétalos de todas las flores (...) por cuidarme en el destino».

Libertad



El pregonero recurrió a la libertad de cada cual de sentir las celebraciones a su manera y que delante de él, «nadie juzgue esa forma de ser cofrades» por no ser los «mejores cristianos o el mejor ejemplo de practicante». Al hilo, reivindicó que no se oculte el amor a Dios, y no se le recuerdo sólo para encomendarse a él ante malas noticias, mientras que «a escondidas lo devora y lo ama».

Asimismo, apuntó al respeto de quiénes no desean entrar a las iglesias, pero los animó a «aprender a rezar por las calles». La Sociedad Armónica de Cox moduló durante cinco marchas la intensidad del pregón, que tuvo momentos emotivos como los versos que dedicó a su hija, Emma, para indicarle que al otro lado de la puerta tiene a su familia de la Semana Santa y por ende del Cristo de Zalamea si alguna vez quedase huérfana. El pregón sirvió, también, para presentar a la Unió de Festers del Camp d'Elx como entidad abanderada.