El Ayuntamiento de Elche se queda sin sistema informático

El sistema informático del Ayuntamiento de Elche se ha caído. La incidencia se notificó ayer por la noche y en principio no se sabe cuándo se recuperará la normalidad. Algunas fuentes hablan de mañana; otras que no se recuperará hasta el miércoles,. Esto ha provocado que en servicios como la Oficina Municipal de Atención Ciudadana no se pueda realizar ningún gestión ni expedir ningún documento de cara al público. Lo mismo ocurre, por citar otro ejemplo, en la Concejalía de Hacienda, donde esta mañana los funcionarios aprovechaban para realizar otras labores

Pero además, según fuentes municipales, el sistema telefónico, que está vinculado al propio sistema informático, tampoco funciona en su gran mayoría.

"Debido a una incidencia en el sistema de refrigeración del centro de comunicaciones del Ayuntamiento de Elche, hoy, día 18 de febrero, solo están permaneciendo operativas las líneas telefónicas de la centralita municipal (966658000), servicio de información municipal (010) y de la Policía Local (092). Asimismo, los sistemas informáticos tampoco estarán operativos. El servicio se restablecerá a la mayor brevedad posible". De este modo ha comunicado el Consistorio el problema que afecta al sistema informático.

Por otra parte, cabe señalar que la portavoz del equipo de gobierno, Patricia Maciá, anunció el pasado viernes que la Junta de Gobierno ha encargado la redacción de la documentación necesaria para la presentación de la candidatura de Elche a la distinción "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" al mismo equipo técnico que elaboró la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Elche (EDUSI ELX), dirigido por el economista municipal Antonio Martínez Gómez.

Maciá recordó que Gobierno de España creó en el año 2010 la distinción "Ciudad de la Ciencia y la Innovación", cuya finalidad es reconocer a aquellos ayuntamientos que estén realizando un esfuerzo para potenciar el conocimiento y las infraestructuras innovadoras científicas, tecnológicas y sociales, propiciando el cambio hacia un modelo económico sostenible.

La concesión de esta distinción conllevaría beneficios como la autorización para el uso de la distinción en la comunicación y promoción de la ciudad, tanto a nivel nacional e internacional; el fomento e impulso de proyectos colaborativos entre los municipios que se integren en la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación; o la Integración de la Red como entidad de referencia dentro del Grupo de trabajo MICINN-MITYC sobre turismo científico.

Maciá ha indicado que el galardón Ciudad de la Ciencia y la Innovación se otorga a aquellas ciudades que se han destacado en el apoyo a la innovación en sus territorios, definiendo políticas, potenciando estructuras, instituciones y empresas locales con un fuerte componente científico, tecnológico e innovador.

La Junta de Gobierno ha acordado comunicar el acuerdo al Consejo Social de la Ciudad con la finalidad de que apruebe una declaración institucional de apoyo a la candidatura de Elche como "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" con el propósito de conseguir los máximos apoyos institucionales, empresariales y de la sociedad civil a esta iniciativa del Ayuntamiento.